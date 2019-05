Francesco Guccini | “A Salvini piacciono le mie canzoni? Anche Dante è stato letto da cani

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) “Se le miea Matteo, non ho alcuna responsabilità. Con le dovute differenze,dae porci”. A parlare così èospite al Conservatorio A. Scarlatti di Palermo per un progetto curato dalla Scuola di composizione, coordinata da Marco Betta e Fabio Correnti. E in conferenza stampa èchiesto al cantautore cosa pensasse del fatto che il ministro dell’Interno abbia detto, durante la trasmissione Matrix, di essere un fan delle sue. La risposta è arrivata, insieme a quella sulla’attuale situazione politica del nostro Paese: “Nonostante il razzismo che fasce della popolazione manifestano – i politici, per fini erali, percorrono il solco tracciato dalla gente -, non credo che in Italia sia tornato il fascismo, però si sente l’aria”. Oggi alle 17,incontrerà gli studenti ...

