Forza Nuova | ' Impediremo lezione di Lucano a Sapienza'

Forza Nuova : “Impediremo lezione di Lucano alla Sapienza” : Un comizio di Forza Nuova per "impedire la lezione del sindaco Mimmo Lucano". In nome della guerra alla "sostituzione etnica" e al "business dell'accoglienza", il movimento di estrema destra annuncia dure proteste per lunedi' prossimo davanti all'Universita' La Sapienza di Roma, dove il sindaco di Riace, attualmente sospeso per un'inchiesta della magistratura a suo carico - parlera' agli studenti dell'esperienza nella sua citta' e del "cammino ...

Mimmo Lucano parla a La Sapienza. Forza Nuova : "Lo bloccheremo" : "Lunedì 13 maggio l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano sarà ospite all'Università La Sapienza. Il simbolo del potere immigrazionista e oggi bandiera dell'ignoranza antifascista dovrebbe spiegare a docenti e studenti romani il suo 'fantastico mondo dell'accoglienza' basato sul modello Riace". "Saremo in comizio con Roberto Fiore e pronti a bloccare la conferenza del sindaco indagato per sfruttamento dell'immigrazione clandestina". È ...

Sardegna - polemiche sull assessora Satta - ex di Forza Nuova. Lei replica 'Bacioni'. Altro caso all Agricoltura : Solo così si è credibili agli occhi del mondo'. Nel 2013 era candidata alla Politiche con Forza Nuova, capolista nel collegio di Cagliari, ora siederà tra i banchi della giunta regionale di ...

Forza Nuova annuncia una manifestazione contro Lucano davanti alla Sapienza - la protesta : "Salvini la vieti" : “Lucano nemico d’Italia”. Per Forza Nuova il sindaco sospeso di Riace, è un soggetto che rema contro gli interessi degli italiani e, per questo motivo, non avrebbe diritto di parlare all’Università Sapienza. Lucano - rinviato a giudizio a seguito di un’inchiesta sulla gestione dell’accoglienza ai migranti nel paese della Locride divenuto simbolo dell’integrazione - è stato invitato a ...

Corteo di Forza Nuova - il sindaco si chiama fuori : manifestazione elettorale - non serve autorizzazione : Il primo cittadino, Giacomo d'Apollonio, puntualizza: stupisce la disinformazione di chi ha voluto innescare una polemica fuori luogo ISERNIA. Botta e risposta tra sindaco e Anpi: i fatti riguardano ...

Torino - archiviata indagine su Casapound e Forza Nuova : sulla base del materiale raccolto - non violano la legge Scelba : Non è dimostrato che Casapound e Forza Nuova siano un tentativo di ricostituzione del partito fascista. È stato archiviato infatti a Torino un fascicolo di indagine contro le due formazioni di estrema destra. Il procedimento era stato aperto nel febbraio del 2018 dopo un’iniziativa di un deputato del Partito Democratico, Davide Mattiello. Il parlamentare aveva presentato un esposto corredato da documentazione per dimostrare come le due ...

