Forza Nuova annuncia una manifestazione contro Lucano davanti alla Sapienza | la protesta

Corteo di Forza Nuova - il sindaco si chiama fuori : manifestazione elettorale - non serve autorizzazione : Il primo cittadino, Giacomo d'Apollonio, puntualizza: stupisce la disinformazione di chi ha voluto innescare una polemica fuori luogo ISERNIA. Botta e risposta tra sindaco e Anpi: i fatti riguardano ...

Torino - archiviata indagine su Casapound e Forza Nuova : sulla base del materiale raccolto - non violano la legge Scelba : Non è dimostrato che Casapound e Forza Nuova siano un tentativo di ricostituzione del partito fascista. È stato archiviato infatti a Torino un fascicolo di indagine contro le due formazioni di estrema destra. Il procedimento era stato aperto nel febbraio del 2018 dopo un’iniziativa di un deputato del Partito Democratico, Davide Mattiello. Il parlamentare aveva presentato un esposto corredato da documentazione per dimostrare come le due ...

Doppie firme - escluse le liste di Forza Nuova e del Partito comunista : PRATO. La commissione elettorale ha escluso due delle diciotto liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Si tratta della lista di Forza Nuova , collegata al candidato sindaco Massimo ...

'MUSSOLINI PER MILLE ANNI'/ Striscione Forza Nuova a Roma. Predappio - omaggio al Duce : Mussolini per MILLE anni. Forza Nuova ha esposto un mega Striscione a due passi dal Colosseo per ricordare l'anniversario della morte del Duce

"Mussolini per mille anni". Striscione di Forza Nuova a Roma : "Mussolini per mille anni". Questo il testo dello Striscione firmato dal movimento neofascista di Forza Nuova comparso la notte scorsa nel centro di Roma, a due passi dal Colosseo, per ricordare l'anniversario della morte del dittatore. "Contro vecchi e nuovi partigiani, contro sbirri, toghe e pennivendoli. Contro vili, prudenti e traditori, contro i servi di Soros, contro Bruxelles e la Nato. Contro ogni antifascismo. Onore eterna all'ultimo ...

Pestaggio e rapina - denunciati 5 militanti di Forza Nuova : denunciati e perquisiti in mattinata cinque militanti di Forza Nuova per un'aggressione avvenuta a Milano ai danni di un uomo lo scorso 29 marzo. La polizia ha dato esecuzione al decreto di ...

La vergogna di ieri a Milano - e quella di oggi a Roma : 'Mai più antifascismo' - striscione di Forza Nuova al tribunale : Questa mattina a Milano è stata ritrovata bruciata la corona posta in memoria del partigiano Angelo Ciocca. Un altro sfregio alla liberazione dopo l'adunata fascista di ieri. Adunata difesa oggi nella ...

I neofascisti oltraggiano il 25 Aprile. Contestata la brigata ebraica - Forza Nuova offende i partigiani : A Roma Forza Nuova ha appeso scritte contro i partigiani, poche ore dopo che un locale dichiaratamente antifascista fosse dato alle fiamme. A Marsala, invece, sono apparse - per l'ennesima volta - svastiche sui muri. A Milano, all'indomani dell'esposizione di uno striscione che inneggiava a Mussolini, è stata incendiata una lapide che in onore di un partigiano. Monumenti a esponenti della resistenza sono stati danneggiati anche a Roma e a ...