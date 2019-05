Formula 1 – Vettel studia la Mercedes a Barcellona | Lewis Hamilton lo punzecchia sui

Formula 1 – Dalla remuntada al rapporto con Vettel - Leclerc sincero : “vogliamo batterci a vicenda - ma…” : Charles Leclerc crede nella remuntada: le parole del monegasco alla vigilia del Gp di Spagna. Il giovane ferrarista analizza anche il suo rapporto con Sebastian Vettel La Ferrari è pronta ad un nuovo weekend di gara con importanti novità per le monoposto di Vettel e Leclerc. I piloti della Rossa si sono mostrati motivati e fiduciosi, ieri, nell’incontro con la stampa: entrambi vogliono fermare il dominio Mercedes e dimostrare di ...

Formula 1 – Seb - sei davvero un signore! Il gesto di Vettel a Barcellona è da applausi : scende dalla sua auto e… [VIDEO] : Sebastian Vettel sorprendete: il gesto del tedesco della Ferrari dopo la prima giornata sul circuito di Barcellona è da applausi E’ iniziato il weekend di gara di Barcellona: i piloti della Formula 1 sono tutti al Montmelò per il Gp di Spagna, valido per il quinto round della stagione 2019. Dopo quattro doppiette consecutive Mercedes, la Ferrari è motivatissima a mettere i bastoni tra le ruote ai suoi rivali e dimostrare una volta ...

Formula 1 – Addio baffi : Vettel torna al suo vecchio look per… scaramanzia? [GALLERY] : Sebastian Vettel rasato al Gp di Spagna: il tedesco della Ferrari torna al suo vecchio look… per scaramanzia? Dopo un inizio di stagione non proprio come nelle aspettative, Sebastian Vettel e la Ferrari sono arrivati in Spagna con una motivazione speciale per far bene. Proprio nella pista dove tutto è iniziato e dove il team di Maranello ha lasciato tutti a bocca aperta per le ottime prestazioni, nei test di Barcellona, la Ferrari ha ...

Formula 1 – Hamilton e la rivalità con la Ferrari : “potete anche non credermi - ma Vettel e Leclerc…” : Lewis Hamilton indica Vettel e Leclerc come i suoi principali rivali: nonostante il pessimo inizio di stagione della Ferrari, il pilota Mercedes sottolinea un particolare dettaglio emerso nelle prime gare Un poker di successi per la Mercedes in altrettante gare, due delle quali portano la firma di Lewis Hamilton. Il pilota della scuderia di Brackley però predica calma e individua nelle due Ferrari i principali rivali che gli possano ...

Formula1 : Gp Spagna. Vettel : vogliamo vincere tutte gare che rimangono : Sebastian Vettel si presenta al via della gara di Barcellona senza nessuna vittoria e con 35 punti da recuperare su Bottas,

Formula 1 - GP Spagna - Vettel : 'Ora servono punti. Stasera? Tifo Eintracht' : Sebastian Vettel tra i protagonisti conferenza stampa che ha aperto la settimana del Gran Premio di Spagna . Il tedesco ha parlato della nuova power unit e di tutte le novità con cui la Ferrari si ...

Formula 1 - la conferenza del GP Spagna con Vettel - Bottas - Sainz - Gasly e Russell : Il futuro del GP di Spagna , quello d'Interlagos, ma soprattutto le prosepettive per un Mondiale che finora ha visto la Mercedes chiudere le prime quattro gare con altrettante doppiette. Di questo si ...

Formula 1 - Vettel : 'Dobbiamo fare più punti possibili' : 'Il ritardo in classifica ora non conta, dobbiamo iniziare a fare più punti il prima possibile': Sebastian Vettel , dal circuito di Montmelo, parla chiaro nel primo giorno di conferenze in vista del ...

Formula 1 – Da cubo di Rubik alla soluzione magica - Vettel fiducioso in Spagna : “abbiamo buone opportunità di vincere il titolo” : Sebastian Vettel fiducioso e positivo: le parole del tedesco della Ferrari in conferenza stampa a Barcellona alla vigilia del Gp di Spagna E’ tutto pronto a Barcellona per il quinto round della stagione 2019 di Formula 1: i piloti hanno fatto la loro ‘passeggiata’ di ricognizione sul circuito del Montmelò, dove domenica si disputerà il Gp di Spagna. Occhi puntatissimi sulla Ferrari che in Spagna ha deciso di portare delle ...

Formula 1 – Vettel difende Leclerc : “il suo team radio? Non possiamo rispondere come se fossimo sul divano” : Sebastian Vettel giustifica il team radio di Leclerc dopo l’incidente del monegasco della Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Azerbaijan Domani la conferenza stampa piloti aprirà ufficialmente il weekend di gara del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono pronti a sfidarsi sul circuito del Montmelò, a Barcellona per il quinto round della stagione 2019. La Ferrari ha in serbo importanti novità per la gara spagnola, nella quale ...

Formula1 : Gp Spagna. Ferrari sogna Vittoria - Vettel speriamo volta buona : In Spagna per dare una sterzata. La Formula Uno torna in azione nel weekend sul Circuit de Barcelona-Catalunya, uno dei tracciati

Formula 1 - Vettel : 'Ci manca la vittoria - speriamo sia la volta buona' : 'Con la Ferrari ho spesso vissuto weekend molto positivi a Barcellona, anche se ancora qui ci manca la vittoria. speriamo che sia la volta buona per toglierci questa soddisfazione'. Lo dice il pilota ...

Formula 1 - Vettel fiducioso verso Barcellona : “tanti weekend positivi in Spagna - ma manca la vittoria” : Ferrari, Sebastian Vettel pronto a vendere cara la pelle in quel di Barcellona, Gp che il tedesco conosce molto bene “Con la Ferrari ho spesso vissuto weekend molto positivi a Barcellona, anche se ancora qui ci manca la vittoria. Speriamo che sia la volta buona per toglierci questa soddisfazione“. Lo dice il pilota della Ferrari, Sebastian Vettel, a pochi giorni dal Gp di Spagna. “Conosco il circuito di Barcellona alla ...

Lotterer : “Hamilton e Vettel provino la Formula E prima di giudicare” : I piloti di F1 non dovrebbero giudicare la Formula E prima di provarla: questo il parere di André Lotterer, pluri-vincitore a Le Mans e che ha disputato un GP per la Caterham nel 2014. Adesso corre in Formula E e ha risposto ai giudizi di Sebastian Vettel e Lewis Hamilton che criticano la Serie elettrica: […] L'articolo Lotterer: “Hamilton e Vettel provino la Formula E prima di giudicare” sembra essere il primo su ...