Formula 1 | GP Spagna | Bottas | ' Mercedes nella direzione giusta | fatti nuovi passi avanti'

Formula 2 - GP Spagna : pole position per Luca Ghiotto : Il gran circo delle categorie di contorno e propedeutico alla F1 è arrivato in Spagna, sul circuito catalano del Montmelò dove in Formula 2 il canadese Nicholas Latifi è giunto da leader. Quello ...

Formula 1 - GP Spagna - Binotto : 'Nessun all-in. Obiettivo? Una Ferrari più forte possibile' : Il team principal della Ferrari Mattia Binotto , nel venerdi di prove libere del Gran Premio di Spagna , ha parlato delle novità aerodinamiche e della nuova power unit portate sul circuito di Montmeló ...

Formula 1 – Valtteri Bottas si ripete : doppietta Mercedes nelle seconde libere del Gp di Spagna [TEMPI] : Valtteri Bottas ancora una volta davanti a tutti a Barcellona: doppietta Mercedes nelle seconde prove libere del Gp di Spagna E’ terminata la prima giornata di lavoro in pista a Barcellona per i piloti della Formula 1: i campioni delle quattro ruote sono scesi in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna, al termine delle quali il più veloce è stato nuovamente Valtteri Bottas, questa volta seguito dal compagno di ...

Formula 1 Gp Spagna 2019 - Bottas guida le libere 1. Risultati e tempi : ... quattro vittorie, anzi doppiette - un record - per la Mercedes campione del mondo. Vettel però resta fiducioso anche in virtù delle diverse novità con cui la Ferrari si presenterà in pista. "Ci ...

Formula 1 - Gran Premio di Spagna : come vederlo in Tv e in Streaming : Quinto appuntamento con il Mondiale Formula 1. Scopriamo insieme tutti gli impegni di questo week - end a partire dalla pole position alla gara di domenica.

Formula 1 - GP Spagna - Bottas : 'Mercedes e Ferrari vicine in termini di prestazioni' : Vallteri Bottas nella conferenza stampa del giovedì che inaugura il quinto appuntamento della Formula 1 parla delle ottime prestazioni ottenute in queste prime quattro gare del Mondiale: "Ci sono ...

Formula1 : Gp Spagna. Vettel : vogliamo vincere tutte gare che rimangono : Sebastian Vettel si presenta al via della gara di Barcellona senza nessuna vittoria e con 35 punti da recuperare su Bottas,

Formula 1 – Hamilton pungente in Spagna : “io e Valtteri? Situazione diversa dai tempi di Rosberg - ma non succederà mai più che…” : Lewis Hamilton amichevole ma pungente nei confronti di Valtteri Bottas: le parole del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp di Spagna E’ tutto pronto a Barcellona per il quinto round della stagione 2019 di Formula 1: i piloti hanno fatto la loro ‘passeggiata’ di ricognizione sul circuito del Montmelò, dove domenica si disputerà il Gp di Spagna. Occhi puntatissimi sulla Ferrari che in Spagna ha deciso di portare ...

Formula 1 - GP Spagna - Vettel : 'Ora servono punti. Stasera? Tifo Eintracht' : Sebastian Vettel tra i protagonisti conferenza stampa che ha aperto la settimana del Gran Premio di Spagna . Il tedesco ha parlato della nuova power unit e di tutte le novità con cui la Ferrari si ...

Formula 1 - la conferenza del GP Spagna con Vettel - Bottas - Sainz - Gasly e Russell : Il futuro del GP di Spagna , quello d'Interlagos, ma soprattutto le prosepettive per un Mondiale che finora ha visto la Mercedes chiudere le prime quattro gare con altrettante doppiette. Di questo si ...

Formula 1 – Da cubo di Rubik alla soluzione magica - Vettel fiducioso in Spagna : “abbiamo buone opportunità di vincere il titolo” : Sebastian Vettel fiducioso e positivo: le parole del tedesco della Ferrari in conferenza stampa a Barcellona alla vigilia del Gp di Spagna E’ tutto pronto a Barcellona per il quinto round della stagione 2019 di Formula 1: i piloti hanno fatto la loro ‘passeggiata’ di ricognizione sul circuito del Montmelò, dove domenica si disputerà il Gp di Spagna. Occhi puntatissimi sulla Ferrari che in Spagna ha deciso di portare delle ...

Formula 1 - GP Spagna : a Barcellona l'ultima vittoria di Fernando Alonso in Ferrari : GP Spagna 2013: E' l'ultima vittoria della Ferrari a Barcellona ma anche l'ultimo successo in F1 di Fernando Alonso . Se qualcuno avesse previsto entrambe le cose quel 12 maggio di 6 anni fa, dopo una ...

Formula 1 - la conferenza live dal GP di Spagna 2019 : QUI L'APPROFONDIMENTO - di Redazione SkySport24 46 minuti fa Il Gran Premio di Spagna è in diretta esclusiva su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno alle 15.10 di domenica 12 maggio - di Redazione ...

Formula 1 - GP Spagna - numeri e statistiche : tutti i record Mercedes : La pesante ombra che la Mercedes sta allungando nel mondiale 2019 potrebbe diventare ancora più scura a Barcellona, circuito letteralmente dominato dalle frecce d'argento nell'era Turbo/Hybrid. Qui ...