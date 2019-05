“Football’s coming home” | il calcio torna a casa | ma gli allenatori delle finaliste non

calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Per la prima volta una nazione domina le coppe europee. L’Inghilterra di quest’anno ha riportato ilnel Paese in cui è nato: “Football’shome” diceva la canzone degli Europei del 1996, giocati nella terra dei Tre Leoni. Per un Inghilterra che esce dall’Europa con la Brexit, ce n’è una che la domina. Tottenham e Liverpool in finale di Champions, Chelsea e Arsenal in quella di Europa League. Sono terminati gli anni di dominazione spagnola quando, Barcellona prima e Real Madrid poi, dominavano la coppa dalle grandi orecchie e il Siviglia portava puntualmente in terra iberica l’Europa League. Il dominioinglesi non è fisico come avveniva negli anni 70 e, in parte, negli anni 80. Anzi, ilbritannico è cambiato molto. E questo lo si deve soprattutto alla scelta di portare in Inghilterradi altri Paesi. ...

