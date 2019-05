Fontana dell' Esedra a Napoli | Storia | Informazioni e Curiosità

Vergato - imbrattata la Fontana della discordia dell'artista Luigi Ontani : Quella che si scatenando a Vergato, è una vera e propria battaglia. Da diverso tempo infatti è stata inaugurata una fontana, opera realizzata dall'artista Luigi Ontani. La stessa si trova nella piazza del paese, situato sull'Appennino bolognese, proprio dinanzi al museo che ospita le opere dell'artista in questione. La polemica è partita addirittura dal senatore Simone Pillon, che negli scorsi giorni aveva definito l'opera "un orribile ...

Letame sulla Fontana della discordia : ANSA, - BOLOGNA, 9 MAG - La fontana scolpita da Luigi Ontani, al centro delle polemiche negli ultimi giorni dopo le critiche del senatore leghista Simone Pillon, è stsata imbrattata con il Letame. ...

Imbrattata col letame la Fontana delle polemiche - che non piaceva a Pillon perché "satanica" : La fontana scolpita da Luigi Ontani, al centro delle polemiche negli ultimi giorni dopo le critiche del senatore leghista Simone Pillon, è stata Imbrattata con il letame. Stessa sorte per la porta del Municipio di Vergato, paese dell’Appennino bolognese che ospita l’opera. Leggi anche... "La fontana di Luigi Ontani ha tratti satanisti. Va rimossa". Pillon si scaglia contro l'opera ...

Ed ora arriva pure l'esorcista alla Fontana dello scultore Luigi Ontani a Vergato : L'opera è al centro di una polemica. Gli oltranzisti cattolici attaccano: "Satanismo". E domani annunciano il rito davanti alla statua. Il sindaco: "Assurdo"

Tangenti Milano - “il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel registro degli indagati per abuso d’ufficio” : Scampato di fatto a un’accusa che poteva essere di concorso in corruzione, Attilio Fontana governatore della Lombardia però finisce nel registro degli indagati per abuso d’ufficio. Come scrive il Corriere della Sera il presidente leghista ha iniziato la sua giornata – mentre gli uomini della Finanza e dei Carabinieri eseguivano gli arresti su ordine del gip di Milano Raffaella Mascarino – da parte lesa o quasi e ...

Tangenti - Fontana : “Non dico nulla. Io parte offesa”. Salvini : “Orgoglioso di lui. E grazie a forze dell’ordine per l’inchiesta” : “Non dico nulla, ho letto che io sono parte offesa. Quindi per rispetto della magistratura le cose che dovrò dire le dirò a loro”. Sono queste le parole con cui il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia che ha portato all’arresto di 43 tra politici, amministratori pubblici e imprenditori di Lombardia e Piemonte. Tra gli arrestati c’è anche il ...

