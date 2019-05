Flat tax 2019 partita Iva | boom adesioni al regime forfettario

Fisco : Mef - con Flat tax boom partite Iva : ANSA, - ROMA, 10 MAG - Nei primi tre mesi del 2019 sono state aperte 196.060 nuove partite Iva con un aumento del 7,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto il Mef, ...

Effetto Flat-tax - boom di aperture delle Partite Iva : MILANO - I primi tre mesi del 2019 si sono chiusi con un balzo delle aperture di Partite Iva, in particolare delle 'persone fisiche': un boom legato a doppio filo all'introduzione della famosa 'flat ...

Paesi a confronto - perché in Italia serve la Flat tax per dare "la svolta" : Questa misure fiscali di abbassamento delle imposte insieme ad una politica di investimenti molto concreta ed altre riforme, di cui tratteremo in un altro articolo, ha permesso alla Spagna di ...

"Flat tax e salario base". Due bufale per ripartire : Il rilancio della flat tax si risolve nel più classico dei metodi per affossare le riforme impossibili. Un 'tavolo' per discuterne. Nessuna scadenza, nessun testo, nemmeno in bozza. Abbastanza per ...

Di Maio : la Flat tax si può fare recuperando l'evasione fiscale : Roma, 8 mag., askanews, - 'La flat tax e il taglio delle tasse si può fare: recuperando i 300 miliardi di euro di grande evasione fiscale'. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, ministro di ...

Di Maio teme ritorsioni ma fa un'offerta a Salvini : pronti allo scambio Flat tax-salario minimo : «Ora basta discussioni, basta litigi, non rispondiamo a eventuali provocazioni: dobbiamo tornare a lavorare insieme»: al termine del Consiglio dei ministri incentrato sul caso Siri Luigi Di Maio ...

Di Maio : la Flat tax si può fare recuperando l'evasione fiscale : Roma, 8 mag., askanews, - "La flat tax e il taglio delle tasse si può fare: recuperando i 300 miliardi di euro di grande evasione fiscale". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, ministro di ...

Siri fuori dal governo : Lega e M5S divisi anche su Flat tax e salario minimo : L’uscita del sottosegretario segna il punto massimo della lacerazione dei rapporti tra gli alleati gialloverdi: anche se Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a negare a parole il rischio di una crisi, mettono già sul tavolo tutti i dossier che potrebbero fungere da casus belliper la rottura dopo le elezioni europee del 26 maggio...

Siri revocato : dalla Flat tax al salario minimo - Lega e M5S già divisi sulle priorità della nuova fase : L’uscita del sottosegretario segna il punto massimo della lacerazione dei rapporti tra gli alleati gialloverdi: anche se Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a negare a parole il rischio di una crisi, mettono già sul tavolo tutti i dossier che potrebbero fungere da casus belliper la rottura dopo le elezioni europee del 26 maggio....

Dalla Flat tax al salario minimo - Lega e M5S già divisi sulle priorità del «dopo Siri» : Una lite tira l’altra. La revoca dell’incarico al sottosegretario leghista alle Infrastrutture Armando Siri, indagato per corruzione, matura al Consiglio dei ministri di oggi per mano...

Flat tax - Roventini - potenziale ministro economia M5s - : 'Misura disastrosa - Salvini e i suoi studino' : Stretto dalle polemiche per il caso Siri, il sottosegretario indagato per corruzione, il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a rilanciare...

Scontro M5s-Lega - inchieste e Flat tax. Oggi resa dei conti su Siri : I due vicepremier non solo incrociano i rispettivi spadoni su giustizia ed economia , ma fanno il possibile per esaltare la valenza deflagrante della riunione dei ministri. Tanto che neppure è più ...

Conte revoca Siri. Salvini all’attacco : ora Flat tax e cantieri : A meno di dimissioni in extremis, per Armando Siri il redde rationem arriverà stamattina in Consiglio dei ministri, convocato alle 9.45. Secondo il copione preparato dal premier: Giuseppe Conte presenterà la proposta di revoca del sottosegretario leghista alle Infrastrutture, di concerto con il ministro competente Danilo Toninelli, e “sentirà” il Cdm, per poi trasmettere la richiesta al presidente della Repubblica per la ...

Fonti M5S : Salvini porta Flat tax in Cdm? Farsa - becera propaganda : Milano, 7 mag., LaPresse, - "Cosa porta Salvini in Consiglio dei ministri, la Flat tax? Ennesima Farsa". È quanto si apprende da Fonti del Movimento 5 Stelle, in replica alle dichiarazioni del ...