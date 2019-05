Firmato il contratto dei regionali ma | si attendono ancora le promesse sui Forestali

Riot Games : hai subito molestie? Non puoi citare in giudizio il tuo datore di lavoro perché hai Firmato un contratto : Riot Games ritorna a dover fronteggiare presunte accuse di sessismo, dopo che cinque donne, tra dipendenti ed ex dipendenti, hanno accusato la società di discriminazioni di genere intentando azioni legali contro la compagnia.Ebbene, come riporta Kotaku, Riot Games si è mossa proprio in questi giorni per impedire che azioni legali siano mosse contro la compagnia. In particolare, la clausola su cui si fa perno è molto semplice: le donne in ...

Il Paradiso delle signore - contratto Firmato. La soap torna da ottobre su Rai1 - ufficiale : Alla fine l'accordo è arrivato, come annunciato a più riprese da queste colonne e poche ore fa è stato siglato il contratto fra la Rai e Aurora per la produzione di due nuove stagioni della soap opera Il Paradiso delle signore che dunque continuerà la sua avventura nel pomeriggio di Rai1. I Retroscena di Blogo: Il Paradiso delle signore su Rai1, contratto ai dettagli Le ultime notizie ...

Calcio - Juventus - Mandzukic ha Firmato il contratto fino al 2021 : L’accordo c’era già da tempo, almeno da un mese, ma oggi è arrivata anche la firma: Mario Mandzukic ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2021, oltre la vecchia scadenza del 2020. Un ulteriore dimostrazione che il croato vuole dedicarsi totalmente ai bianconeri dopo aver lasciato la Croazia fresca vice campionessa del mondo, inoltre allontana di un ulteriore anno, malgrado gli acciacchi fisici, l’eventuale ritiro dal Calcio ...

Manchester United - ufficiale il rinnovo di Solskjaer : il manager norvegese ha Firmato un contratto triennale : Il club inglese ha ufficializzato la firma di Solskjaer, che sarà il manager dei ‘Red Devils’ per i prossimi tre anni E’ ufficiale, Ole Gunnar Solskjaer sarà l’allenatore del Manchester United per le prossime tre stagioni. Il manager norvegese ha prolungato il contratto con i ‘Red Devils’, guadagnandosi il rinnovo grazie alle grandi prestazioni fornite dalla sua squadra negli ultimi ...

Dybala confessa : “Ecco come ho Firmato il contratto con la Juventus” : Paulo Dybala, intervistato dalla piattaforma “Otro” del quale è testimonial, ha raccontato il suo punto di vista sul suo passato calcistico, dai suoi sogni nel cassetto. Le prime gare da professionista, poi la firma con la Juventus. Dybala racconta l’aneddoto della firma sul contratto con i bianconeri. Leggi anche: Mercato Juventus, pronte due cessioni a […] More

Firmato rinnovo contratto di lavoro per 66 mila dipendenti di Fca : Fiat Chrysler Automobiles ha Firmato con Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Uglm e Aqcfr il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro scaduto

Fca - Firmato rinnovo contratto di 87mila lavoratori. Fiom fuori da tavolo : ‘Vittoria di sindacati e aziende - non di dipendenti’ : È stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto specifico di lavoro di Fca, Cnh Industrial e Ferrari. Lo hanno firmato Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri Fiat. Il contratto, relativo al periodo 2019-2022, interessa 87mila lavoratori. Mentre i sindacati che hanno siglato l’intesa parlano di un rinnovo che “sfida la crisi, guarda con fiducia al futuro e riconosce aumenti salariali rilevanti“, come ha ...

Fca - Firmato rinnovo contratto per 87mila lavoratori. Aumento medio di 144 euro. Gorlier : 'Poste condizioni per sfide future' : Anche per questo l'accordo è una buona notizia non solo per i circa 90.000 dipendenti a cui si applica, ma per l'intero mondo del lavoro'.

Fca - Firmato rinnovo contratto per 87mila lavoratori. Aumento medio di 144 euro. Gorlier : 'Poste condizioni per sfide future' : Anche per questo l'accordo è una buona notizia non solo per i circa 90.000 dipendenti a cui si applica, ma per l'intero mondo del lavoro'.

Fca - Firmato il rinnovo del contratto per 87mila lavoratori : Dopo quattro mesi di trattativa, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto specifico di lavoro di Fca, Cnh Industrial e Ferrari. Lo hanno firmato Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione ...

Fca : Firmato rinnovo contratto 2019-2022 : ANSA, - TORINO, 11 MAR - È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto specifico di lavoro di Fca, Cnh Industrial e Ferrari. Lo hanno firmato Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri ...

Fca : Firmato rinnovo contratto 2019-2022 : ANSA, - TORINO, 11 MAR - È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto specifico di lavoro di Fca, Cnh Industrial e Ferrari. Lo hanno firmato Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri ...