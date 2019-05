Fiorentina | Montella | vincere per l' onore

Diretta Serie A : Fiorentina - Milan è sfida Montella - Gattuso : Clima teso in casa rossonera con Gattuso che dice di sentirsi a suo agio in conferenza stampa, ma che sembra aver perso il timone della barca che conduceva verso il porto chiamato Champions League. Dall'altra parte arriva la squadra sfidante che non avrebbe nulla da dire al campionato in corso avendo perso l'obiettivo europeo, avendo già raggiunto una indiscutibile salvezza, ma con in panchina l'unico allenatore con il dente avvelenato con i ...

Empoli - derby da salvezza : Farias stende la Fiorentina - disastro Montella : Nell'anticipo dell'ora di pranzo, l'Empoli vince il derby con la Fiorentina e rilancia le proprie ambizioni salvezza. Al Castellani finisce 1-0 per i padroni di casa, che conquistano i tre punti grazie al colpo di testa di Farias al 54'. La Viola reagisce ed è più volte pericolosa, ma deve fare i co

Fiorentina attesa dal derby contro l’Empoli al Castellani : le parole di Montella in conferenza : derby toscano tra Empoli e Fiorentina domani alle 12:30. Gara importantissima, in chiave salvezza, per i ragazzi di Andreazzoli, un po’ meno per Muriel e compagni. Ma i viola, seppur non abbiano più nulla da chiedere al campionato, vogliono uscire dal periodo di crisi che va avanti ormai da tempo. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico Vincenzo Montella, ecco le sue parole. Probabili formazioni Serie A 35^ giornata: tornano ...

Fiorentina-Sassuolo - Montella non riconosce la sua squadra : “abbiamo dato il peggio di noi” : Vincenzo Montella deluso ed amareggiato dopo la sconfitta in casa della sua Fiorentina, i viola sono stati battuti dal Sassuolo per 1-0 Parole dure quelle di Vincenzo Montella nel post-partita di Fiorentina-Sassuolo. La squadra viola ha perso per 1-0 contro i neroverdi allo stadio Artemio Franchi, non smentendo il periodo nero che sta attraversando. “La partita di oggi rappresenta un grande passo indietro – ha spiegato Montella nel ...

Fiorentina - Montella blinda Chiesa : “è un giocatore fortissimo - la sua partenza non è scontata” : L’allenatore della Fiorentina ha parlato alla vigilia del match con il Sassuolo, esprimendo il proprio pensiero su Federico Chiesa “Chiesa è un giocatore fortissimo e oggi e per me lo può diventare ancora di più perché è ancora in costruzione. Fino a prova contraria è un giocatore della Fiorentina. Anche il recente passato dimostra che non è detto che i giocatori che sono sulla bocca di tutti come mercato questa società li ...

Fiorentina - Montella : "Ripartiamo dallo spirito dimostrato in Coppa Italia" : Vincenzo Montella, 44 anni. ANSA La sconfitta di Bergamo ha sepolto le ultime ambizioni viola. Il finale di stagione servirà a Montella per completare l'analisi della rosa ed iniziare a programmare il ...

