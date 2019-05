Finali calcio tutte inglesi | Liverpool-Tottenham in Champions e Arsenal-Chelsea in Europe

Calcio - andata semiFinali Europa League 2019 : l’Arsenal sfida il Valencia - il Chelsea di Sarri contro l’Eintracht : Siamo prossimi alla stretta finale nell’edizione 2019 dell’Europa League di Calcio. Domani andranno in scena le gare d’andata delle semifinali che metteranno in palio i due posti per l’atto conclusivo di Baku, in programma il 29 maggio. Saranno Arsenal-Valencia e Eintracht Francoforte-Chelsea a regalare spettacolo. All’Emirates Stadium i “Gunners” partono con i favori del pronostico, avendo eliminato nel ...

Londra capitale del calcio - Champions ed Europa League parlano inglese : la geografia delle semiFinali europee : Si sono chiusi due giorni importanti per il calcio europeo, si sono disputate partite che hanno regalato clamorose sorprese in Champions League ed Europa League, in attesa delle semifinali è il momento di effettuare un bilancio. Il percorso delle italiane è stato deludente, le ultime due squadre rimaste, Juventus e Napoli sono state eliminate rispettivamente da Ajax e Arsenal. La fiducia del calcio italiano era rivolta principalmente alla ...

Calcio - Europa League 2019 : Chelsea - Valencia e Benfica ipotecano il passaggio alle semiFinali : Si sono disputati questa sera in contemporanea tutti i quarti di finale dell’Europa League di Calcio: prenotano un posto in semifinale il Benfica, vittorioso in casa contro il Francoforte per 4-2, il Chelsea, che passa per 0-1 a Praga, in casa dello Slavia, ed il Valencia, che fa suo il derby iberico vincendo 1-3 in casa del Villarreal. Benfica-FRANCOFORTE 4-2 Il Francoforte il dieci per oltre 70′ perde ma non crolla in casa del ...

SemiFinali ritorno Coppa Italia calcio 2019 - Milan-Lazio e Atalanta-Fiorentina : calendario - date - programma - orari e tv : Sono state ufficializzate le date e gli orari delle Semifinali di ritorno della Coppa Italia 2019 di calcio. Milan-Lazio andrà in scena mercoledì 24 aprile mentre Atalanta-Fiorentina si disputerà giovedì 25 aprile, entrambe gli incontri incominceranno alle ore 20.45. Si tornerà in campo a due mesi di distanza dagli incontri d’andata ed entrambi gli incroci sono aperti: i rossoneri partiranno dallo 0-0 di fronte al proprio pubblico di San ...

Calcio a 5 - Final Eight 2019 : Napoli e Pesaro conquistano l’accesso alle semiFinali : Si è aperta quest’oggi, con i primi due quarti di Finale, la Final Eight 2019 di Coppa Italia di Calcio a 5. Nella manifestazione che coinvolgerà ben sei città dell’Emilia Romagna sono scese in campo il Lollo Caffè Napoli e la Feldi Eboli a Loiano (Bologna) e l’Italservice Pesaro e la Came Dosson a Cavezzo (Modena). Nel derby campano sono stati i partenopei a prevalere 9-8 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si ...