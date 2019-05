Fiera della biodiversità alimentare a Palermo

Foggia - stop ai lavori di ristrutturazione della Fiera : Emanuela Carucci Il Tar ha annullato l'appalto per una imperfezione nel progetto di isolamento antisismico. Sullo sfondo c'è anche uno scontro politico in Regione A Foggia non c'è pace per il cantiere dei lavori di ristrutturazione della Fiera. Un nuovo stop è stato imposto dal Tar di Bari che ha annullato l'appalto (13,7 milioni di euro) per una imperfezione nel progetto di isolamento antisismico. Come si legge sul quotidiano ...

Botte e calci alla compagna - blitz dei carabinieri : arrestato ambulante della Fiera : Botte e calci per gelosia, soprusi che andavano avanti da circa 6 mesi. E' quanto ha raccontato venerdì mattina una 25enne di origini algerine ai carabinieri della Tenenza di Falconara, intervenuti ...

La Fiera della cannabis di Milano agita la politica : Da diversi giorni la '4.20 Hemp Fest', meglio nota come la Fiera internazionale della cannabis, è pubblicizzata per le strade di Milano con manifesti che raffigurano una grande foglia della pianta e la scritta: 'Io non sono una droga'. Un messaggio che sembra non rassicurare la politica, da destra a sinistra attiva nell'ostacolare la rassegna la cui apertura è prevista venerdì con 150 espositori, imprenditori che declinano in vari ...

Giorgia Meloni attacca la Fiera della Cannabis. Ma su Facebook gli utenti la prendono in giro : 'Voi fascisti vedete il mondo al contrario, chissà perchè', scrive un altro utente, mentre alcuni contatti spiegano come legalizzare la cannabis significherebbe togliere grandi introiti alla ...

Palermo : ok Regione a liquidazione coatta della Fiera del Mediterraneo (2) : (AdnKronos) - "Adesso, con la scelta dello strumento giuridico adeguato, speriamo di scrivere la parola fine di questa tormentata vicenda -conclude l'assessore-. La liquidazione coatta amministrativa consentirà anche di attribuire ai crediti di lavoro il privilegio previsto dalla legge fallimentare

Palermo : ok Regione a liquidazione coatta della Fiera del Mediterraneo : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - La giunta Musumeci, su proposta dell'assessore alle Attività produttive Mimmo Turano, ha approvato la trasformazione della procedura di liquidazione dell'ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo in liquidazione coatta amministrativa. Si tratta di un cambio di pr

Charlize Theron : "Meglio sola che fraintesa. Sono Fiera della mia forza" : Quando Charlize Theron si è fatta scappare quella frase, pensava che sarebbe stata letta come una semplice battuta. Così, tanto per restare in tono con il tema del suo nuovo film, Long Shot, una ...

Vinitaly 2019 : numeri - vini premiati - foto e interviste dagli stand della Fiera di Verona : Si è chiusa mercoledì 10 aprile l’edizione numero 53 della più importante manifestazione legata al mondo del vino: il vinitaly 2019 ha registrato la presenza di 125.000 visitatori provenienti da ben 145 Stati diversi; un successo sempre più grande e sempre più internazionale che rappresenta per le eccellenze italiane (ma anche straniere) una vetrina importantissima. Diamo uno sguardo ai “vincitori” e ripercorriamo la kermesse che si è ...

Pirelli Hangar Bicocca e Fondazione Prada vincono l’Oscar dell’Arte. Al Poldi Pezzoli Any Smith incontra Fornasetti. A MiArt - il quadro più caro della Fiera : Le Salon de Dieu dell’amatissimo Matisse valutato 15 milioni di euro : Hanno vinto l’Oscar. Il Pirelli Hangar Bicocca e la Fondazione Prada hanno vinto il Global Fine Art Awards di New York, il prestigiosissimo riconoscimento per le migliori installazioni nel 2018: quella all’Hangar sugli “Ambienti” di Lucio Fontana e, per la Fondazione Prada, sull’arte e la società in Italia negli anni del fascismo. Milano si conferma the Place to Be. E con questo spirito apre MiArt, una ...

Cascia - al via la terza edizione della "Fiera del Capo Lanuto" : ... d'attrezzature agricole, mangimi, bestiame, artigianato, ma anche degustazioni, convegni, dimostrazioni, ricotta salata da guinness, gara di mungitura e spettacoli come il concerto di Gigione, tutti ...

Weekend a Genova : Sagra della Farinata - Fiera Primavera - Street Food Festival e tanto altro : 3- Festa dei Mondi Sabato e domenica al Porto Antico si terrà il gran finale della Festa dei Mondi, incentrata quest'anno sui costumi tradizionali, tra spettacoli, bancarelle, artigianato e ...

Bologna - Cosmoprof 2019 : i prodotti ecobio sono un must della Fiera dell'estetica : Lunedì 18 marzo 2019, si è concluso il Cosmoprof, evento internazionale dedicato all’universo della bellezza che si svolge ogni anno a Bologna. I protagonisti della kermesse sono stati i prodotti ecosostenibili, dalle formulazioni green e vegan con packaging sempre più biodegradabili che rispettano l’ambiente. Zero parabeni, siliconi, glicerina, ma tanta attenzione al colore perché il beauty è diventato sinonimo di creatività, divertimento e ...

Via a Milanofil - Fiera della filatelia e di altri collezionismi : Milano, askanews, - Non solo francobolli, ma anche monete antiche, fumetti, auto storiche, dischi in vinile, penne stilografiche e trenini elettrici. È la trentaduesima edizione di Milanofil, fiera in ...

Fiera della Meccanizzazione agricola di Savigliano : bilancio positivo per le imprese confindustria di Cuneo : Abbiamo aderito a questa 38esima edizione con una ventina di imprese, che danno lavoro a circa 2500 dipendenti e ben rappresentano l'economia del territorio. "Uomini, macchine e idee" è il claim che ...