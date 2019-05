Fidanzato Francesca De André | a Domenica Live la presunta amante e nuove foto

News Gf - Francesca sbotta sul Fidanzato : sta illudendo Gennaro? La confessione : Gf 16, Francesca De André continua a interrogarsi sul fidanzato Giorgio: tradimento o no? Nel daytime del Grande Fratello di oggi abbiamo visto Francesca De André ripensare al gossip sul suo fidanzato Giorgio e urlare in giardino. Non riesce a pensare a ciò che le hanno fatto vedere, perché appena il pensiero corre lì sbotta. […] L'articolo News Gf, Francesca sbotta sul fidanzato: sta illudendo Gennaro? La confessione proviene da Gossip e ...

GIORGIO TAMBELLINI Fidanzato Francesca DE ANDRÈ - HA TRADITO?/ Lei furiosa - chi è Roxy : GIORGIO TAMBELLINI ha tradito FRANCESCA De ANDRÈ? Pizzicato a casa della sua fidanzata con Rosi Zamboni detta Roxy, una sexy influencer che...

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè inveisce contro il Fidanzato : «Gli do fuoco». Gessica Notaro non ci sta : Francesca De Andrè “Gli do fuoco” è stata una delle frasi con cui Francesca De Andrè, durante l’ultima puntata del Grande Fratello 16, ha commentato l’ipotetico tradimento del fidanzato Giorgio, paparazzato con una donna misteriosa sotto casa della concorrente. Un’espressione forte, sebbene dettata dalla rabbia e da non prendere alla lettera, che ha fatto storcere il naso a molti spettatori ma anche ad una persona ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè scopre le corna del Fidanzato in diretta. Urla bestiali - frase oscena : Umiliata in amore e rovinata nel gioco. Francesca De Andrè lunedì sera ha assistito in diretta al Grande Fratello allo scoop di Barbara D'Urso sulle (presunte) corna del fidanzato, Giorgio Tambellini, beccato con la bionda Rosy Zamboni. La figlia di Cristiano e nipote del Grande Fabrizio De Andrè no

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè sul tradimento del Fidanzato : “Lo brucio vivo”. E Gessica Notaro risponde : “Frase inaccettabile” : Nell’ultima puntata del Grande Fratello la concorrente Francesca De Andrè si è sfogata dopo aver visto alcune immagini su un presunto tradimento del compagno Giorgio Tambellini. “A casa mia! Gli do fuoco quando esco, lo brucio vivo. Soltanto a lui, nemmeno a lei. Ma ci vuole coraggio. A casa mia. Io voglio sentire qualcosa da lui. Non è possibile che non abbia parlato. Cosa devo fare? Ogni settimana ne ho una. Non ce la faccio più, ...

GF 16 - Francesca sul Fidanzato : 'Lo brucio vivo' - Gessica Notaro vuole provvedimenti : Dopo essere stata messa al corrente del presunto tradimento del fidanzato Giorgio, Francesca De Andrè ha detto una cosa che non è piaciuta a molti. La frase 'lo brucio vivo' che ha pronunciato la concorrente del Grande Fratello l'altro giorno, ha spinto Gessica Notaro ad esporsi sui social network per chiedere che siano presi dei provvedimenti nei suoi confronti per il cattivo messaggio che ha mandato ai telespettatori. La reazione della De ...

Grande Fratello - Francesca tradita dal Fidanzato? Parla la sorella della gieffina : La nuova diretta del Grande Fratello , il reality condotto da Barbara D'Urso , è stata trasmessa lunedì 6 maggio ed ha riservato al pubblico molti colpi di scena. Come il momento in cui la conduttrice ...

Grande Fratello : il Fidanzato di Francesca De Andrè non l’ha tradita. Spiega tutto la sorella… : Francesca De André non è stata tradita dal fidanzato Giorgio. A confermarlo la sorella Fabrizia De André nella puntata di Pomeriggio 5 in onda martedì 7 maggio 2019. La primogenita di Cristiano De André... L'articolo Grande Fratello: il fidanzato di Francesca De Andrè non l’ha tradita. Spiega tutto la sorella… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesca De André - il Fidanzato NON l’ha tradita : la sorella Fabrizia spiega tutto : Fabrizia De André ha sentito Giorgio, il fidanzato di Francesca De André Francesca De André non è stata tradita dal fidanzato Giorgio. A confermarlo la sorella Fabrizia De André nella puntata di Pomeriggio 5 in onda martedì 7 maggio 2019. La primogenita di Cristiano De André è riuscita a sentire finalmente Giorgio, che qualche giorno […] L'articolo Francesca De André, il fidanzato NON l’ha tradita: la sorella Fabrizia spiega tutto ...

GF - Francesca si sente male dopo le foto del suo Fidanzato con un'altra : 'Devo vomitare' : La puntata di ieri del Grande Fratello è stata davvero movimentata. Ad animare la serata ci ha pensato subito Barbara D'Urso che ha chiamato Francesca De Andrè in disparte per mostrarle alcune foto riguardanti il suo fidanzato. Nelle immagini in questione si è visto l'uomo in compagnia di un'altra donna. Pare si tratti di Rosy, una famosa influencer di Instagram. Nel momento in cui la nipote dell'omonimo cantante ha preso visione di tali scatti ...

GIORGIO TAMBELLINI Fidanzato Francesca DE ANDRÈ - HA TRADITO?/ Lei furiosa - chi è Roxy : GIORGIO TAMBELLINI ha tradito FRANCESCA De ANDRÈ? Pizzicato a casa della sua fidanzata con Rosi Zamboni detta Roxy, una sexy influencer che...

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè in lacrime per il Fidanzato : 'Che schifo - non doveva andare a casa mia' : Per Francesca De Andrè il sta diventando una corsa a ostacoli. Ogni settimana c'è una polemica o storia che la riguarda. Durante la diretta della quinta puntata che stiamo seguendo su Barbara D'Urso ...

Grande Fratello 16 - Francesca vede foto Fidanzato con Rosi : "Che schifo - gli do fuoco" (VIDEO) : "Vedo solo dei capelli tinti... e basta". A Francesca vengono mostrate delle foto molto compromettenti... il suo fidanzato è fedele? #GF16 pic.twitter.com/bArkKKBvRb— Grande Fratello (@GrandeFratello) 6 maggio 2019 Durante la puntata di stasera, lunedì 6 maggio 2019, del Grande Fratello 16, Francesca De Andrè è ha visto per la prima volta le foto, pubblicate dal settimanale Oggi, nelle quali il fidanzato Giorgio esce dal portone ...

Francesca De André scopre il Fidanzato con un’altra : reazione di Gennaro : Francesca De André al Grande Fratello viene a conoscenza del presunto tradimento del fidanzato Giorgio Spiacevole scoperta quella fatta da Francesca De André nel corso della diretta di questo lunedì. Nella Casa del Grande Fratello, la gieffina si ritrova di fronte a una realtà sconcertante. Barbara d’Urso, come aveva già anticipato, sceglie di iniziare questa […] L'articolo Francesca De André scopre il fidanzato con un’altra: ...