Fiat punto 2019 | la sostituta sarà elettrica e condividerà la produzione con PSA forse

(Di venerdì 10 maggio 2019) Lasta per tornare? Motore elettrico e pianale condiviso con PSA per la nuova vita della compatta torinese. L’AD di FCA non smentisce, anzi si dice interessato Non sarebbe una novità se PSA e FCA si ritrovassero a collaborare per ladi una famiglia di veicoli. Basta cambiare decennio per ricordare cosa sono stati in grado di fare negli anni ’90 e nei primi anni 2000 con le monovolume di casa, Lancia, Citroen e Peugeot. Non stupirebbe quindi una collaborazione finalizzata alladi un’auto del segmento B, la nuovaper esempio. La mancanza di una vettura compatta, anzi proprio della, nella gamma disi fa sentire. L’ultima generazione, la terza per la precisione, ha ‘tirato avanti’ per 13 anni, dal 2005 al 2018, finché lo scorso Agosto ha chiuso la sua carriera con il traguardo di 5 milioni di ...

