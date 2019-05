Festival italiano del volontariato | a Lucca la nona edizione

Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019) 'Ricucire', questa la parola 'chiave' scelta per ildel2019 per ribadire l'importanza della coesione sociale e politica in un momento storico dove il concetto di disgregazione è all'ordine del giorno, dove aumentano le distanze e si rimarcano le differenze, alzando muri reali o immaginari tra le persone, creando squarci nel tessuto sociale, spesso apparentemente insanabili. La storia delci insegna, però, che la solidarietà e la partecipazione hanno da sempre rappresentato le fondamenta per costruire un Paese unito e accogliente, dove le diversità siano ricchezze e dove mettersi a disposizione degli ultimi sia una priorità e un privilegio che ci renda degni della nostra umanità. Un ricco programma di eventi: riflettere e stare insieme A partire da oggi e fino a domenica sera, Piazza Napoleone asarà il centro dell'universo ...

RaffaelePicilli : #fdv2019 La sera scende sul Festival Italiano del volontariato. Oggi ho sentito il dott. Bartolo, medico a Lampedus… - antoiner01 : RT @Lalocanda6: Rimanendo in tema #comics, è stato diffuso oggi il poster del 'Lucca comics and games 2019', (il maggior festival italiano… - ilariabonanni : RT @fmdigitale: Inizia oggi una tre giorni che porta la #PalestraInnovazione al #RomeVideoGameLab, per far conoscere le attività e i kit di… -