Ferrovie | nel piano al 2023 investimenti per 58 miliardi | “Spinta al pil di 0 | 7-0 | 9%

(Di venerdì 10 maggio 2019) Ledello Stato promettono 58di. Nelindustriale 2019-, presentato a Roma davanti al premier Giuseppe Conte, ci sono soldi per l’infrastruttura, per i treni e per 15mila assunzioni. Ma non per Alitalia. Eppure lesono capofila di un’operazione di salvataggio che stenta a decollare. Hanno promesso di diventare soci della nuova Alitalia con una quota del 15 per cento. Ciò significa che se il salvataggio costerà un miliardo, ledovranno sborsare circa 150 milioni, una cifra tutto sommato non eccessivamente elevata. Ma il problema è che il bilancio della compagnia richiederà risorse aggiuntive. Per questo lerischiano che l’intera operazione finisca col trasformarsi in un pozzo senza fondo da finanziare anche a suon di aumenti dei biglietti. Di tutto questo si discuterà però dopo le elezioni europee visto ...

