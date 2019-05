Ferrari | venerdì per valutare il nuovo pacchetto

Baku : Ferrari su soft in testa in un venerdì di interruzioni : Pochi i dati rappresentativi raccolti nelle sessioni di prove libere del venerdì di Baku. Le FP1 sono state annullate dopo pochi minuti dal via a causa dell’apertura di un tombino, mentre in FP2 le diverse bandiere rosse hanno interrotto le simulazioni di qualifiche e gara. Di conseguenza c’è stata parecchia evoluzione della pista, ed è […] L'articolo Baku: Ferrari su soft in testa in un venerdì di interruzioni sembra essere il primo su ...