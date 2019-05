Federer eliminato a Madrid | lo svizzero pensa già a Roma | “se ci sarò? Ecco quando

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) Rogernon si sbilancia sulla sua partecipazione agli Internazionali d’Italia dopo l’eliminazione daper mano di Thiem Giornata amara per Roger: il tennistaè statodal torneo ATP didal giovane Thiem. Un match strepitoso, terminato al terzo set dopo oltre due ore di gioco, che ha visto il giovane austriaco avere la meglio e staccare il pass per le semifinali del torneo spagnolo. Intanto, in Italia si sono svolti i sorteggi degli Internazionali di, nei quali è spiccato il nome di. La presenza dellonon è però certa: “sono contento di come ho giocato, specie il match contro Monfils è stato molto buono. Perdere dopo avere avuto il matchpoint ovviamente è la cosa peggiore, ma in complesso la settimana è stata positiva. Se giocherò a? Non lo so, deciderò durante il weekend“, ha affermato ...

aderenzis1 : Tennis, a Madrid Federer eliminato ai quarti - MessiAntonietta : RT @repubblica: Tennis, a Madrid Federer eliminato ai quarti [news aggiornata alle 19:35] - kalezic_ruzica : RT @repubblica: Tennis, a Madrid Federer eliminato ai quarti [news aggiornata alle 19:35] -