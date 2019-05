Federazione Bancaria Europea | Fbe | | Mustier eletto Presidente

finanza.lastampa

(Di venerdì 10 maggio 2019) Non vedo l'ora di lavorare con tutti i membri dellaper sviluppare un'agenda comune di riforme in modo che le nostre banche possano sostenere in modo sempre più efficace l'economia in ...

gfrizzuti : RT @FeBAF: È online il nuovo numero di #Letteraf #newsletter settimanale. #news: Jean Pierre Mustier (Unicredit) nuovo Presidente della Fed… - FeBAF : È online il nuovo numero di #Letteraf #newsletter settimanale. #news: Jean Pierre Mustier (Unicredit) nuovo Preside… -