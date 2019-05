FCA | Manley studia la rivoluzione elettrica | le nuove Panda e Punto a zero emissioni?

FCA : Mike Manley non si nasconde - l’azienda non naviga in buone acque - l’accordo con PSA è possibile : FCA: Mike Manley non si “nasconde” e va “dritto al punto”, siamo interessati al pianale per le elettriche sviluppato dal gruppo PSA Mike Manley, CEO del gruppo FCA, non si nasconde dietro l’incomprensibile retorica tipica dei manager che vogliono evitare argomenti scomodi, ma va dritto al punto, e a costo di creare instabilità sul mercato azionario aziendale, dice apertamente che il Gruppo FCA è intenzionato ...

FCA e PSA più vicini ad un accordo? Manley punta all’elettrico di Peugeot e DS : Il CEO del Gruppo italo-americano svela una possibile carta da giocare per non rimanere indietro sulla tecnologia elettrica Nelle scorse settimane si è parlato più volte di una possibile fusione o collaborazione tra il Gruppo FCA e i francesi PSA, anche se l’argomento è passato dopo pochi giorni in secondo piano con l’entrata in scena di altri possibili scenari. Ora però, nel corso di una conferenza con gli azionisti, Mike Manley, CEO di ...

FCA - utile netto in calo. Manley : avremo ruolo attivo nel consolidamento del settore : Fca ha chiuso il primo trimestre 2019 con un utile netto di 508 milioni in calo del 47% rispetto all'analogo periodo del 2018. I ricavi si sono attestati a 25,733 miliardi di euro, -5%,. 'Il mercato ...

FCA - trimestrale debole e utili dimezzati. L’ad Manley : “Confermiamo target 2019” : La prima fotografia di FCA del 2019 è decisamente sbiadita: lo dicono dati economici del primo trimestre, riassumibili in un calo di consegne globali, ricavi e utili. Le prime sono scese del 14% a quota 1,037 milioni di unità, il fatturato è diminuito a 24,481 miliardi di euro (-5%) mentre l’utile netto è in flessione del 47% pari a 508 milioni di euro: ne consegue che il margine sui ricavi passa dal 5,8 al 4,4%. Numeri che, per l’azienda, ...

FCA - Manley conferma i target 2019 nonostante un trimestre difficile. E il titolo corre : Fca in Borsa corre in Borsa dopo la conference call nella quale l'ad Mike Manley ha commentato i risultati del primo trimestre 2019, confermatogli obiettivi per l'intero anno, che lui prevede 'solido'.

FCA - utile in calo nel primo trimestre. Manley : "Dati in linea con le attese" : MILANO - Profitti in calo nel primo trimestre per Fca. Il gruppo ha messo a segno un utile netto un utile netto di 508 milioni, in calo del 47% rispetto all'analogo periodo del 2018. I ricavi scendono ...

FCA/ Caro Manley - senza "picciuli" non c'è brand che abbia futuro : Mike Manley è tranquillo sul futuro di Fca grazie alla forza dei marchi. In realtà per sopravvivere servono risorse per gli investimenti

FCA - Manley : “Rivoluzione high-tech? Sopravviveremo grazie ai nostri marchi” : “FCA è una ‘house of brands’, una casa di marchi, e questo le permetterà di essere uno dei pochi costruttori tradizionali in grado di sopravvivere alla rivoluzione tecnologica che sta attraversando il settore auto. Ne sono certo, al 100%”. E’ quanto ha affermato in un’intervista rilasciata a Bloomberg l’ad del colosso italoamericano, Mike Manley, dichiaratosi ottimista sul futuro della compagnia: la stessa dovrà ...

FCA - Manley : «I nostri brand sopravviveranno alla rivoluzione tecnologica» : 'Al mondo ha mostrato che puoi avere un punto di vista diverso - spiega Manley - puoi essere schietto su una serie di temi importanti, non conformarti allo status quo e allo stesso tempo essere un ...

