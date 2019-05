F1 | GP Spagna 2019 | risultati e classifica prove libere 2 Bottas e Hamilton scatenati

F1 - Classifica FP2 GP Spagna 2019 : monologo Mercedes - 3° Leclerc a 3 decimi da Bottas. La Ferrari studia le novità tecniche : Se nei fine settimana precedenti la Mercedes aveva scelto di nascondersi nel corso del venerdì, oggi la scuderia di Brackley ha voluto mandare un messaggio ai rivali, chiudendo al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. La Ferrari, come ampiamente anticipato, ha deciso di portare un nutrito pacchetto di aggiornamenti in Catalogna (nuovo motore endotermico e ala anteriore) per cui la ...

F1 - GP Spagna 2019 : la classifica combinata dei tempi delle prove libere. Bottas e Hamilton al comando - quindi Leclerc e Vettel : Si è conclusa la prima giornata dedicata alle prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. I tempi più veloci sono stati realizzati nella FP2 con le squadre che hanno iniziato a forzare. Mercedes eccellenti con le gomme più dure e medie, e solide anche con le soft. Valtteri Bottas è il più veloce in entrambe le sessioni con Lewis Hamilton ad un soffio. Ferrari all’inseguimento, con Charles Leclerc a tre decimi, e pochi ...

F1 - GP Spagna 2019 : domani le qualifiche (11 maggio). Programma - orari e tv : domani, 11 maggio, andranno in scena le qualifiche del GP di Spagna 2019, quinto round del Mondiale di F1. Sul tracciato del Montmeló ci si augura di assistere ad una sfida tra la Mercedes e la Ferrari. Le Frecce d’Argento sono reduci da quattro doppiette nei primi quattro round e puntano al pokerissimo per imporre la loro legge. La Rossa, da par suo, spera di esprimere tutte le sue potenzialità sulla pista catalana, che nel corso delle ...

F1 Gp Spagna 2019 live - libere 2 in diretta. Bottas il più veloce nella prima sessione : ... quattro vittorie, anzi doppiette - un record - per la Mercedes campione del mondo. Vettel però resta fiducioso anche in virtù delle diverse novità con cui la Ferrari si presenterà in pista. "Ci ...

LIVE F1 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : prove libere 2 in tempo reale. Ferrari sfida Mercedes : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale. A Barcellona i piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo per effettuare la corretta messa a punto sulle proprie monoposto e per trovare il miglior feeling con la pista del Montmelò in vista di qualifiche e gara. Si torna sul circuito iberico dopo la prima sessione della mattinata dove abbiamo già visto alcuni dei valori in campo ma ...

Formula 1 Gp Spagna 2019 - Bottas guida le libere 1. Risultati e tempi : ... quattro vittorie, anzi doppiette - un record - per la Mercedes campione del mondo. Vettel però resta fiducioso anche in virtù delle diverse novità con cui la Ferrari si presenterà in pista. "Ci ...

LIVE F1 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : prove libere 2 in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale. A Barcellona i piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo per effettuare la corretta messa a punto sulle proprie monoposto e per trovare il miglior feeling con la pista del Montmelò in vista di qualifiche e gara. Si torna sul circuito iberico dopo la prima sessione della mattinata dove abbiamo già visto alcuni dei valori in campo ma ...

F1 - Risultati e Classifiche GP Spagna 2019 : prove libere 1. Bottas davanti a tutti - Ferrari vicine : Valtteri Bottas ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes, attuale leader della classifica generale, ha stampato il crono di 1:17.951 e ha così avuto la meglio nei confronti delle due Ferrari. Le Rosse hanno comunque risposto presente dopo quattro uscite negative anche se sono costrette a inseguire fin da subito: Sebastian Vettel è secondo a 0.115, Charles ...

F1 Gp Spagna 2019 - LIVE PL2 - : ...su una pista già più adatta alle caratteristiche della Red Bull RB15 e del propulsore Honda? Tanti interrogativi a cui potrete dare una risposta seguendo e commentando in diretta la nostra cronaca ...

F1 Gp di Spagna 2019 live - libere 1 in diretta dalle 11 : Montmelò, Spagna,, 10 maggio 2019 - Formula 1, oggi a Montmelò le prove libere del Gran premio di Spagna, in diretta a partire dalle 11. Una prova cruciale per le Ferrari che al quinto appuntamento ...

F1 Gp Spagna 2019 - LIVE PL1 - : ...su una pista già più adatta alle caratteristiche della Red Bull RB15 e del propulsore Honda? Tanti interrogativi a cui potrete dare una risposta seguendo e commentando in diretta la nostra cronaca ...

LIVE F1 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Ferrari in pista con il nuovo motore evoluto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Spagna 2019, quinto round del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato del Montmeló assisteremo ad un turno importante perché sfruttato dai team e dai piloti per iniziare a prendere confidenza con la pista e definire gli assetti in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. La Ferrari è già con le spalle al muro. La Rossa è reduce da risultati al di sotto ...

F1 - GP Spagna 2019 : prove libere. Orari d’inizio e come vederle in tv : Oggi, 10 maggio, primo giorno di prove libere del GP di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato del Montmeló andrà in scena un day-1 importante per andare a definire gli assetti in vista delle qualifiche della gara di domenica. La Ferrari dovrà invertire il trend e rispondere alle quattro doppiette consecutive della Mercedes. La SF90 si presenterà con un pacchetto aerodinamico rinnovato ed anche con una nuova ...

F1 LIVE - GP Spagna 2019 in DIRETTA : orari prove libere e come vederle in tv e streaming su Sky e TV8 : Quinto round del Mondiale di F1: da oggi a Barcellona scattano le prove libere del GP di Spagna, che domenica vedrà la gara. Il Circus arriva in Europa, precisamente al Montmelò, e la Ferrari è chiamata ad invertire la tendenza delle prime quattro tappe, con altrettante doppiette targate Mercedes. come SEGUIRE LIVE LE prove libere 1 E 2 Venerdì 10 maggio: 11.00-12.30 prove libere 1 15.00-16.30 prove libere 2 DIRETTA tv su Sky Sport ...