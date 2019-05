F1 Gp Spagna 2019 - LIVE PL2

F1 Gp di Spagna 2019 live - libere 1 in diretta dalle 11 : Montmelò, Spagna,, 10 maggio 2019 - Formula 1, oggi a Montmelò le prove libere del Gran premio di Spagna, in diretta a partire dalle 11. Una prova cruciale per le Ferrari che al quinto appuntamento ...

F1 Gp Spagna 2019 - LIVE PL1 - : ...su una pista già più adatta alle caratteristiche della Red Bull RB15 e del propulsore Honda? Tanti interrogativi a cui potrete dare una risposta seguendo e commentando in diretta la nostra cronaca ...

LIVE F1 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Ferrari in pista con il nuovo motore evoluto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Spagna 2019, quinto round del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato del Montmeló assisteremo ad un turno importante perché sfruttato dai team e dai piloti per iniziare a prendere confidenza con la pista e definire gli assetti in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. La Ferrari è già con le spalle al muro. La Rossa è reduce da risultati al di sotto ...

F1 - GP Spagna 2019 : prove libere. Orari d’inizio e come vederle in tv : Oggi, 10 maggio, primo giorno di prove libere del GP di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato del Montmeló andrà in scena un day-1 importante per andare a definire gli assetti in vista delle qualifiche della gara di domenica. La Ferrari dovrà invertire il trend e rispondere alle quattro doppiette consecutive della Mercedes. La SF90 si presenterà con un pacchetto aerodinamico rinnovato ed anche con una nuova ...

F1 LIVE - GP Spagna 2019 in DIRETTA : orari prove libere e come vederle in tv e streaming su Sky e TV8 : Quinto round del Mondiale di F1: da oggi a Barcellona scattano le prove libere del GP di Spagna, che domenica vedrà la gara. Il Circus arriva in Europa, precisamente al Montmelò, e la Ferrari è chiamata ad invertire la tendenza delle prime quattro tappe, con altrettante doppiette targate Mercedes. come SEGUIRE LIVE LE prove libere 1 E 2 Venerdì 10 maggio: 11.00-12.30 prove libere 1 15.00-16.30 prove libere 2 DIRETTA tv su Sky Sport ...

F1 oggi (10 maggio) - GP Spagna 2019 : orari prove libere. Programmazione tv e streaming su Sky e TV8 : L’attesa sta per giungere al termine ed è finalmente arrivato il momento di scendere in pista per un nuovo appuntamento con il Mondiale di Formula Uno, che fa tappa a Barcellona da venerdì 10 a domenica 12 maggio per il Gran Premio di Spagna 2019. Il quinto round della stagione potrebbe rivelarsi fondamentale in ottica iridata specialmente per la Ferrari, chiamata a reagire dopo il dominio Mercedes di questi primi capitoli del campionato. ...

VIDEO Lewis Hamilton - GP Spagna 2019 : “La lotta per il titolo è aperta - anche Charles Leclerc è in lizza” : Lewis Hamilton si mostra sicuro di sé e molto concentrato alla vigilia del quinto weekend del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il cinque volte iridato, secondo nella graduatoria generale ad un punto dal compagno di team Valtteri Bottas, è pronto a raccogliere la sfida, ritenendo che la differenza tra la Mercedes e la Ferrari, contrariamente a quello che hanno detto i risultati delle prime quattro gare, sia minima. Un equilibro che fa credere al ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Spagna 2019 : “Siamo qui per vincere - la macchina è veloce e dobbiamo sfruttarla meglio” : Il monegasco Charles Leclerc sarà tra gli osservati speciali del prossimo GP di Spagna 2019, quinta prova del Mondiale di F1. Sul tracciato iberico l’alfiere della Ferrari, dopo l’errore in qualifica di gara che ha condizionato la sua corsa a Baku (quinto posto), ha voglia di esprimersi al 100% e punta al bersaglio grosso. vincere per ottenere un risultato che ancora gli manca e per dimostrare di essere già un riferimento per la ...

F1 - GP Spagna 2019 : sarà la “solita” super Ferrari nelle prove libere? Un film visto e rivisto (da cambiare) : La conferenza stampa di questo pomeriggio ha aperto ufficialmente il ventinovesimo capitolo catalano del GP di Spagna 2019, valido come quinta tappa del Mondiale di F1. Il circuito di Montmelò, ospita infatti il massimo circuito automobilistico ininterrottamente dal 1991 ed è sicuramente uno dei più conosciuti da tutti i piloti in quanto sede dei consueti test pre stagionali; i team vi arrivano quindi avendo già avuto la possibilità di girare ...

VIDEO Antonio Giovinazzi - GP Spagna 2019 : “I risultati arriveranno presto - la pista la conosco bene” : Antonio Giovinazzi non ha ancora raccolto un punto nel Mondiale 2019 di Formula 1, ma il pilota italiano è molto fiducioso per le prossime gare e già a partire dal Gran Premio di Spagna vuole ottenere finalmente un buon risultato. Giovinazzi è stato bravissimo in qualifica a Baku, portando la sua Alfa Romeo in Q3. Queste le sue parole a Sky Sport alla vigilia del fine settimana spagnolo. VIDEO Antonio Giovinazzi SUL GP Spagna ...

F1 - GP Spagna 2019 : domani le prove libere (10 maggio). Orari e come vederle su Sky e TV8 : Venerdì 10 maggio si disputeranno le prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. A Barcellona incomincia il lungo weekend che culminerà con la gara di domenica, il campionato della massima classe automobilistica sbarca finalmente in Europa e la stagione entra nel vivo: la prima giornata di test sarà davvero molto importante, al Montmelò bisognerà capire quali sono i valori in campo in vista poi degli appuntamenti cruciali del ...

VIDEO Sebastian Vettel - GP Spagna 2019 : “Dentro di noi sappiamo che la Ferrari è forte” : Sebastian Vettel è apparso molto carico e deciso nella conferenza stampa del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. Il pilota della Ferrari ha lanciato la sfida alle Mercedes, che hanno dominato questa prima parte della stagione, ed è sicuro che gli aggiornamenti portati a Barcellona porteranno la Rossa a lottare per la vittoria e soprattutto a salire sul gradino più alto del podio. VIDEO Sebastian Vettel CONFERENZA STAMPA GP Spagna ...

Carlos Sainz F1 - GP Spagna 2019 : “Amo correre qui per i fan - Barcellona merita di restare e rappresentare la F1” : Non è stato un avvio di stagione quello 2019 facile per Carlos Sainz jr. che arriva al GP di Spagna con soli 6 punti nel Mondiale, la metà di quelli conquistati dal compagno rookie Lando Norris. Il madrileno, chiamato quest’anno al complicato ruolo di sostituire Fernando Alonso alla McLaren, può però essere soddisfatto della recente buona prova di Baku dove ha chiuso per la prima volta a punti, in settima posizione, ed è determinato a ...