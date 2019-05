F1 Gp Spagna 2019 | Bottas domina le libere Leclerc terzo Risultati e tempi

Judo - Grand Slam Baku 2019 : Spagna in trionfo nei 48 kg femminili - Buchard e Silva vincono da favorite : Si è appena conclusa la giornata inaugurale del Grand Slam di Baku 2019, appuntamento molto importante per il ranking di qualificazione olimpica e per la preparazione ai prossimi European Games di Minsk. All’Haydar Aliyev Sport Hall della capitale azera, sede della rassegna iridata nel 2018, sono andate in scena le prime cinque categorie del programma: 48, 52 e 57 kg femminili e 60, 66 kg maschili. Lo spettacolo non è mancato grazie ad un ...

LIVE Italia-Spagna Under17 - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurrini sfidano le Furie Rosse per il primato nel girone : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Spagna , valevole per la terza giornata degli Europei di calcio under 17 in corso di svolgimento in Irlanda. Gli azzurrini di Nunziata vogliono il primo posto: dopo le vittorie su Germania e Austria, l’Italia under 17 deve battere anche la Spagna per assicurarsi la vetta del girone. L’ultima partita del girone D si giocherà in quel di Dublino, all’UCD Bowl. Sin qui gli azzurri sono ...

F1 Gp Spagna 2019 live - Bottas domina le libere. Vettel terzo. Risultati e tempi : ... quattro vittorie, anzi doppiette - un record - per la Mercedes campione del mondo. Vettel però resta fiducioso anche in virtù delle diverse novità con cui la Ferrari si presenterà in pista. "Ci ...

Mattia Binotto F1 - GP Spagna 2019 : “Non ci giochiamo tutto a Barcellona! Bisogna sviluppare la macchina” : Venerdì molto difficile per la Ferrari che non è riuscita a brillare durante le prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Le Rosse hanno infatti faticato sia in simulazione qualifica che sul passo gara, palesando un ritardo importante nei confronti delle Mercedes che sembrano volare. I tanti aggiornamenti portati a Barcellona e la nuova power unit non sembrano aver aiutato Sebastian Vettel e Charles Leclerc anche se siamo ...

F1 - GP Spagna 2019 : analisi prove libere Ferrari - gli aggiornamenti non convincono. Mercedes resta davanti. E nel terzo settore… : Comincia in salita il weekend dell’attesa riscossa per la Ferrari, in difficoltà in questo venerdì di prove libere del GP di Spagna 2019, quinta prova del Mondiale della massima categoria automobilistica; il leader del mondiale Valtteri Bottas ha imposto la sua legge anche in questa giornata, registrando un 1:17:284, con 49 millesimi di margine sul compagno Lewis Hamilton e tre decimi su Charles Leclerc, terzo. Il finlandese si sta ...

F1 - GP Spagna 2019 : risultati e classifica prove libere 2. Bottas e Hamilton scatenati - Ferrari attardate : Valtteri Bottas ha stampato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il finlandese, leader della classifica generale, si è confermato dopo aver già convinto in mattinata e guarda tutti dall’alto in basso con 1:17.284 e batte il compagno di squadra Lewis Hamilton di 49 millesimi. Le due Frecce d’Argento sono semplicemente strepitose, le Ferrari sono attardate: Charles Leclerc terzo a ...

F1 - Classifica FP2 GP Spagna 2019 : monologo Mercedes - 3° Leclerc a 3 decimi da Bottas. La Ferrari studia le novità tecniche : Se nei fine settimana precedenti la Mercedes aveva scelto di nascondersi nel corso del venerdì, oggi la scuderia di Brackley ha voluto mandare un messaggio ai rivali, chiudendo al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. La Ferrari, come ampiamente anticipato, ha deciso di portare un nutrito pacchetto di aggiornamenti in Catalogna (nuovo motore endotermico e ala anteriore) per cui la ...

F1 - GP Spagna 2019 : la classifica combinata dei tempi delle prove libere. Bottas e Hamilton al comando - quindi Leclerc e Vettel : Si è conclusa la prima giornata dedicata alle prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. I tempi più veloci sono stati realizzati nella FP2 con le squadre che hanno iniziato a forzare. Mercedes eccellenti con le gomme più dure e medie, e solide anche con le soft. Valtteri Bottas è il più veloce in entrambe le sessioni con Lewis Hamilton ad un soffio. Ferrari all’inseguimento, con Charles Leclerc a tre decimi, e pochi ...

F1 - GP Spagna 2019 : domani le qualifiche (11 maggio). Programma - orari e tv : domani, 11 maggio, andranno in scena le qualifiche del GP di Spagna 2019, quinto round del Mondiale di F1. Sul tracciato del Montmeló ci si augura di assistere ad una sfida tra la Mercedes e la Ferrari. Le Frecce d’Argento sono reduci da quattro doppiette nei primi quattro round e puntano al pokerissimo per imporre la loro legge. La Rossa, da par suo, spera di esprimere tutte le sue potenzialità sulla pista catalana, che nel corso delle ...

F1 Gp Spagna 2019 live - libere 2 in diretta. Bottas il più veloce nella prima sessione : ... quattro vittorie, anzi doppiette - un record - per la Mercedes campione del mondo. Vettel però resta fiducioso anche in virtù delle diverse novità con cui la Ferrari si presenterà in pista. "Ci ...

LIVE F1 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : prove libere 2 in tempo reale. Ferrari sfida Mercedes : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale. A Barcellona i piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo per effettuare la corretta messa a punto sulle proprie monoposto e per trovare il miglior feeling con la pista del Montmelò in vista di qualifiche e gara. Si torna sul circuito iberico dopo la prima sessione della mattinata dove abbiamo già visto alcuni dei valori in campo ma ...

Formula 1 Gp Spagna 2019 - Bottas guida le libere 1. Risultati e tempi : ... quattro vittorie, anzi doppiette - un record - per la Mercedes campione del mondo. Vettel però resta fiducioso anche in virtù delle diverse novità con cui la Ferrari si presenterà in pista. "Ci ...

LIVE F1 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : prove libere 2 in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale. A Barcellona i piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo per effettuare la corretta messa a punto sulle proprie monoposto e per trovare il miglior feeling con la pista del Montmelò in vista di qualifiche e gara. Si torna sul circuito iberico dopo la prima sessione della mattinata dove abbiamo già visto alcuni dei valori in campo ma ...

F1 - Risultati e Classifiche GP Spagna 2019 : prove libere 1. Bottas davanti a tutti - Ferrari vicine : Valtteri Bottas ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes, attuale leader della classifica generale, ha stampato il crono di 1:17.951 e ha così avuto la meglio nei confronti delle due Ferrari. Le Rosse hanno comunque risposto presente dopo quattro uscite negative anche se sono costrette a inseguire fin da subito: Sebastian Vettel è secondo a 0.115, Charles ...