F 1 | GP di Spagna - Mercedes vola | la Ferrari insegue ancora

VIDEO Highlights prove libere GP Spagna F1 : Mercedes dominante - Ferrari costretta a inseguire : Mercedes scatenata nelle prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Le Frecce d’Argento si sono scatenate sia sul giro secco che in simulazione di passo gara e hanno impressionato mettendo la Ferrari in seria difficoltà. Valtteri Bottas ha stampato il miglior tempo in entrambe le sessioni, Lewis Hamilton ha convinto soprattutto nella FP2: le due monoposto viaggiano benissimo nel terzo settore dove fanno la differenza ...

F1 GP di Spagna - Mercedes vola - la Ferrari insegue ancora : Anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna porta la firma di Valtteri Bottas sul miglior tempo della giornata. Il finlandese ha preceduto l'altra Mercedes di Lewis Hamilton per appena 49 millesimi, mentre la Ferrari ha occupato la terza e quarta posizione, con Leclerc davanti a Vettel, ma con un distacco di 3 decimi abbondanti.Mercedes sugli scudi. Valtteri Bottas ha realizzato un tempo di 1:17.284 con la gomma soft, ...

F1 - GP Spagna 2019 : analisi prove libere Ferrari - gli aggiornamenti non convincono. Mercedes resta davanti. E nel terzo settore… : Comincia in salita il weekend dell’attesa riscossa per la Ferrari, in difficoltà in questo venerdì di prove libere del GP di Spagna 2019, quinta prova del Mondiale della massima categoria automobilistica; il leader del mondiale Valtteri Bottas ha imposto la sua legge anche in questa giornata, registrando un 1:17:284, con 49 millesimi di margine sul compagno Lewis Hamilton e tre decimi su Charles Leclerc, terzo. Il finlandese si sta ...

F1 - Classifica FP2 GP Spagna 2019 : monologo Mercedes - 3° Leclerc a 3 decimi da Bottas. La Ferrari studia le novità tecniche : Se nei fine settimana precedenti la Mercedes aveva scelto di nascondersi nel corso del venerdì, oggi la scuderia di Brackley ha voluto mandare un messaggio ai rivali, chiudendo al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. La Ferrari, come ampiamente anticipato, ha deciso di portare un nutrito pacchetto di aggiornamenti in Catalogna (nuovo motore endotermico e ala anteriore) per cui la ...

Formula 1 - GP Spagna - Bottas : 'Mercedes e Ferrari vicine in termini di prestazioni' : Vallteri Bottas nella conferenza stampa del giovedì che inaugura il quinto appuntamento della Formula 1 parla delle ottime prestazioni ottenute in queste prime quattro gare del Mondiale: "Ci sono ...

Formula 1 - GP Spagna - numeri e statistiche : tutti i record Mercedes : La pesante ombra che la Mercedes sta allungando nel mondiale 2019 potrebbe diventare ancora più scura a Barcellona, circuito letteralmente dominato dalle frecce d'argento nell'era Turbo/Hybrid. Qui ...

F1 - GP Spagna 2019 : le gomme Pirelli scelte da Ferrari - Mercedes e Red Bull. Analisi e possibili strategie : Manca davvero poco al quinto appuntamento del Mondiale 2019 di F1, il GP di Spagna che si correrà in Catalogna, su uno dei circuiti dove le velocità massime raggiunte sono tra le più basse (per un tracciato non cittadino) a causa del grande carico aerodinamico richiesto nei due settori conclusivi. Proprio in questa direzione di generare carico e aderenza, la Ferrari ha deciso di proporre per l’occasione delle significative modifiche su ...

F1 - GP Spagna 2019 : la pista di Montmelò ai raggi X. Aerodinamica fondamentale - Mercedes favorita? Precedenti favorevoli a Stoccarda : Il conto alla rovescia che poterà il Circus del Mondiale di F1 2019 al quinto round iridato sta per terminare. Sul circuito del Montmelò (Spagna) ci si aspetta una reazione della Ferrari. La Rossa deve leccarsi le ferite dopo le quattro doppiette dei primi quattro appuntamenti della Mercedes. Le Frecce d’Argento hanno siglato un primato significativo e quindi spetterà al Cavallino Rampante invertire il trend. Non sarà cosa facile perchè la ...