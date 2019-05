Europei Under17 2019 | Italia-Spagna 4-1 | Azzurri da sogno | iberici schiantati! Ora quarti

oasport

(Di venerdì 10 maggio 2019) Tre su tre per l’ai campionatidi calcio in corso di svolgimento in Irlanda. I ragazzi di mister Nunziata, infatti, hanno regolato con l’eloquente punteggio di 4-1 la fortissima, aggiudicandosi quindi il Girone D e qualificandosi come testa di serie in vista deidi finale che, nel caso degli, si giocheranno lunedì 13 maggio contro il Portogallo. Per i nostri portacolori era fondamentale centrare i tre punti per assicurarsi la vetta del raggruppamento, dato che glivantavano una migliore differenza reti. L’obiettivo è stato ampiamente centrato grazie ad una prova veramente impeccabile deglini. Il 4-3-1-2 messo in campo, con Esposito lasciato inizialmente in panchina, mette in seria difficoltà i nostri avversari, tanto che al minuto 21 del primo tempo Lopez atterra il Udogie e l’arbitro decreta il ...

