“Europee il 26 maggio? F*** | lo fanno apposta” Il Milanese Imbruttito sponsor ironico

(Di venerdì 10 maggio 2019) “Elezioni europee nel weekendino? Ma loapposta”. Germano Lanzoni, uno dei volti noti del, è il protagonista di uno spot contro l’astensionismo e a favore del voto per il rinnovo del Parlamento europeo. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell’Ufficio d’informazione in Italia del Parlamento europeo. L'articolo “Europee il 26, loapposta”. Ildelle elezioni: “Taaac” proviene da Il Fatto Quotidiano.

