Europa League | i bookmakers scelgono Sarri per il trionfo

Europa League - la disfatta per il Valencia era nell’aria : ecco cosa succede alla cronista durante il collegamento dal campo : L’Arsenal è la prima finalista di Europa League. I Gunners hanno battuto in trasferta il Valencia 4-2 in rimonta dopo essersi già imposti per 3-1 nella gara d’andata. La partita è stata segnata anche da un curioso episodio, fortunatamente senza gravi conseguenze, una cronista spagnola, in collegamento da bordo campo è stata centrata in pieno da una pallonata, finendo per scomparire dall’inquadratura. L'articolo Europa League, la disfatta ...

Europa League - Eden Hazard allontana l’addio al Chelsea : “ultima allo Stamford Bridge? Non credo…” : Eden Hazard allontana le voci di mercato che lo danno via dal Chelsea a fine stagione: il talento belga si concentra sulla finale di Europa League Conquistare la finale di Europa League ha dato una prospettiva diversa alla stagione del Chelsea. Se i Blues fino ad oggi, complice un campionato non proprio esaltante, stavano vivendo una stagione negativa, vincere un trofeo in ambito internazionale potrebbe cambiare diverse cose ...

Champions ed Europa League - finali tutte inglesi : mai accaduto prima : Che la Premier sia il campionato più spettacolare e competitivo al mondo lo dimostra la quantità di talenti che ne fanno parte e il gran numero di squadre che ogni anno si giocano la leadership. E ...

Finale Europa League 2019 - Data - Dove - Quando - Squadre - Stadio : La passione per il calcio arriva da lontano, ma solo recentemente la città ha ospitato grandi eventi come il Campionato Europeo Under 17 e la Coppa del Mondo femminile Under 17. Finale Europa League ...

Chelsea - Maurizio Sarri allontana l’Italia dopo la finale di Europa League : “ritorno in Serie A? Non so nulla” : dopo aver raggiunto la finale di Europa League con il suo Chelsea, Maurizio Sarri allontana le voci di mercato che lo vorrebbero tornare ad allenare in Italia Prima finale europea da allenatore per Maurizio Sarri. L’ex allenatore di Empoli e Napoli ha raggiunto la finale di Europa League con il suo Chelsea, passando per supplementari e rigori contro un ostico Francoforte. Intervistato nel post gara, Maurizio Sarri ha parlato della ...

Sarri in finale di Europa League - Pistocchi se la gode : “I colleghi che lo volevano esonerarlo da mesi…” : Sarri in finale di Europa League, Pistocchi se la gode: Sarri in finale di Europa League e Maurizio Pistocchi, da sempre fan del gioco dell’ ex tecnico azzurro, se la gode su Twitter, dove posta alcuni messaggi al vetriolo verso i detrattori dell’ allenatore, rei di aver criticato eccessivamente, un po’ di tempo fa, la fase negativa del Chelsea. I Blues ieri sera hanno ottenuto l’ accesso alla finale di Europa ...

Calcio - Europa League 2019 : Chelsea ed Arsenal in Finale! I Blues la spuntano ai rigori - Aubameyang mattatore al Mestalla : L’Inghilterra può festeggiare anche questa sera. Dopo aver monopolizzato la scena nelle semifinali della Champions League di Calcio con i successi di Liverpool e Tottenham contro Barcellona ed Ajax, la Premier League viene degnamente rappresentata dall’Arsenal e dal Chelsea che conquistano l’accesso all’atto conclusivo di Europa League. Un risultato significativo che attesta l’eccellente momento vissuto dal ...

