Europa League Finale Chelsea-Arsenal | Sarri si gioca il titolo

Sarri in finale di Europa League - Pistocchi se la gode : “I colleghi che lo volevano esonerarlo da mesi…” : Sarri in finale di Europa League, Pistocchi se la gode: Sarri in finale di Europa League e Maurizio Pistocchi, da sempre fan del gioco dell’ ex tecnico azzurro, se la gode su Twitter, dove posta alcuni messaggi al vetriolo verso i detrattori dell’ allenatore, rei di aver criticato eccessivamente, un po’ di tempo fa, la fase negativa del Chelsea. I Blues ieri sera hanno ottenuto l’ accesso alla finale di Europa ...

Sarri va in finale di Europa League contro l’Arsenal : en plein inglese : Quattro finaliste, tutte inglesi. Il Chelsea di Sarri va in finale di Europa League, e affronterà l’Arsenal. In Champions, Liverpool-Tottenham. Il Chelsea supera l’Eintracht ai calci di rigore, la partita è finita 1-1. Ai rigori, il tiro decisivo è di Hazard. Un risultato che impreziosisce ulteriormente l’ottima stagione dell’ex tecnico del Napoli che ha portato il Chelsea a qualificarsi per la prossima Champions e ha ...

VIDEO Chelsea-Eintracht Francoforte 5-4 (d.c.r) - Highlights - gol e sintesi Europa League. Decide Hazard dagli undici metri - gli uomini di Sarri in finale! : Sofferenza ed ancora sofferenza. Termina 5-4, dopo i calci di rigore, la sfida di Stamford Bridge tra Chelsea ed Eintracht Francoforte, ritorno delle semifinali di Europa League 2019. Gli uomini di Maurizio Sarri volano in Finale al termine di una sfida infinita, chiusa nei tempi regolamentari e supplementari sull’1-1 per effetto delle marcature di Lofus-Cheek e di Jovic. Nella lotteria dei calci di rigore, gli errori di Heinteregger e di ...

Arsenal-Chelsea - Finale Europa League 2019 : data - programma - orario e tv : L’appuntamento è fissato per il 29 maggio alle ore 21.00, presso lo Stadio Olimpico di Baku (Azerbaijan). Sarà derby, sarà una sfida di alto rango, sarà Arsenal-Chelsea. L’Inghilterra, dopo essersi fregiata dalla Finale di Champions League Liverpool-Tottenham, si concede il lusso anche di monopolizzare la scena nell’atto conclusivo in Europa League. Un qualcosa che sta a rappresentare il riferimento calcistico della Premier ...

Arsenal in finale di Europa League - le parole degli “eroi” Aubameyang e Lacazette : Con i loro gol hanno lanciato l’Arsenal in finale di Europa League. Sempre decisiva, la coppia gol Aubameyang-Lacazette ha lasciato il segno anche stasera, nella vittoria londinese a Valencia che ha replicato quella all’Emirates dell’andata. Al termine del match, ai microfoni del network britannico BT Sport, le parole dei due attaccanti. Aubameyang trascina l’Arsenal in finale, Chelsea ed Eintracht ai supplementari ...

