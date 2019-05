+Europa e l' accordo con il Partito Repubblicano Italiano per le Europee

Accordo +Europa-Pizzarotti. Bonino : “Col Pd target diversi” : "La nostra sfida parte oggi". Cosi' il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova, ha presentato ufficialmente l'Accordo con il movimento 'Italia in Comune' guidato dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti per le prossime elezioni europee. "Un'alleanza - ha spiegato - alternativa alla maggioranza nazionalpopulista, e anche con una proposta distinta dal Pd. E' un'alleanza tra forze complementari e ne sono molto felice. In alcuni casi lavoreremo ...