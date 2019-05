Equitazione | tutti gli italiani convocati per l’87esima Piazza di Siena

oasport

(Di venerdì 10 maggio 2019) Il Selezionatore della nazionale italiana di salto ostacoli Duccio Bartalucci ha rilasciato i nomi dei binomi azzurri che prenderanno parte per l’Italia alla 87esima edizione dello CSIO5* di Romadiin programma a Villa Borghese Roma dal 23 al 26 maggio. Saranno 24 gli azzurri al via, tra questi i 5 che comporranno la squadra italiana di Coppa delle Nazioni. A far parte del Team Italia in occasione della Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, in programma nella giornata di venerdì 24 maggio (inizio ore 14.30) saranno: SQUADRA appuntato scelto Bruno Chimirri su Tower Mouche 1° aviere Lorenzo De Luca su Ensor de Litrange LXII carabiniere scelto Emanuele Gaudiano su Chalou aviere capo Luca Marziani su Tokyo du Soleil Riccardo Pisani su Chaclot Capo equipe del Team Italia sarà Duccio Bartalucci. Oltre ai binomi chiamati a far parte della squadra, altri 19, tra cavalieri e ...

stoingazatanera : Guendalina non fa equitazione, lei fa cavallo e tutti muti. #GF16 - francesco_giua : „Ci dev'essere uno strano godimento a sentirsi inutili, perché sono tutti più allegri, più ottimisti e tutti via a… - sitathecheetah : @LandRoverItalia @giumartinengo Il mondo del l'equitazione agonistica, diventerà mai sport alla portata di tutti? -