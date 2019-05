Enel a Boston per attrarre le startup Usa dell' energia

ilgiornale

(Di venerdì 10 maggio 2019) New York Il 'mo' di collaborazione con le miglioridel mondo sbarca sulla East Coast degli Usa per portare avanti il binomio innovazione e sostenibilità.ha inaugurato l'ultimo Innovation Hub apresso il Greentown Labs, mossa con cui si ...

ItalyinBoston : Inaugurato il decimo Innovation Hub di Enel a Boston in partnership con Greentown Labs, l’incubatore più grande di… - CittadinidiTwtt : RT @EnelGroupIT: Crediamo nell’innovazione e per questo collaboriamo da anni con le migliori startup per cambiare il mondo dell'energia. Ie… - EnelGroupIT : Crediamo nell’innovazione e per questo collaboriamo da anni con le migliori startup per cambiare il mondo dell'ener… -