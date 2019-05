Eliminato Amici settima puntata | Umberto rischia | finale ballo vicina

gossipetv

(Di venerdì 10 maggio 2019)ad18? AnticipazioniSeraleGaudinodi essere l’delladi2019. Conterà molto il giudizio dei professori: se quelli di canto potrebbero schierarsi totalmente dalla parte di Mameli – costretto ad affrontare un’altra sfida difficile -, quelli dipotrebbero non votare per l’eliminazione del … L'articoloproviene da Gossip e Tv.

Marina_G3 : RT @xcholeric: Per la prima volta in tutti questi anni di Amici io non ho preferenze, non riesco a decidere l’eliminato, tengo tantissimo a… - biancxmanzoni : RT @xcholeric: Per la prima volta in tutti questi anni di Amici io non ho preferenze, non riesco a decidere l’eliminato, tengo tantissimo a… - giulia09791401 : RT @xcholeric: Per la prima volta in tutti questi anni di Amici io non ho preferenze, non riesco a decidere l’eliminato, tengo tantissimo a… -