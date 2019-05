Elezioni europee | gli italiani se ne fregano o quasi

Elezioni europee - la candidata Maria Gabriella Branca - La Sinistra - e il lavoro : "Necessario modificare l'orario e garantire un salario ... : Una politica del lavoro che deve essere riformata e riteniamo fondamentale la nostra battaglia, devono essere modificati i trattati, un'Europa che ha come riferimento il liberismo non può ovviamente ...

Elezioni europee 26 maggio - date chiusura scuole : quali sono i permessi concessi ai docenti? : Domenica 26 maggio, come noto, si voterà per le Elezioni europee e molti istituti scolastici diventeranno sedi di seggio elettorale. Nella stessa giornata si terranno anche le Elezioni amministrativi nelle regioni a statuto ordinario (l’eventuale ballottaggio è previsto per domenica 9 giugno). Le Elezioni si svolgeranno nella sola giornata di domenica 26 maggio, con i seggi che apriranno alle ore 7 per chiudersi alle ore 23. Elezioni ...

Elezioni europee - Nicola Zingaretti : "Il Pd andrà oltre il 20%" - : Il segretario del Pd si dice sicuro che il prossimo 26 maggio la lista unica arriverà al 20%. E sul futuro del Governo: " Se cade, subito al voto"

Elezioni europee 2019 : 70% dei neomaggiorenni alle urne - il sondaggio : Elezioni europee 2019: 70% dei neomaggiorenni alle urne, il sondaggio Le Elezioni europee sono dietro l’angolo e si pubblicano gli ultimi sondaggi prima del blackout. Per ora, sembra che la Lega confermerà il trend positivo dell’ultimo anno – che ha visto il carroccio assestarsi come prima forza politica in Italia – e che M5S e PD si sfidano per la seconda posizione. Skuola.net (portale molto conosciuto tra i ...

Programma Verdi Elezioni europee 2019 : tutti i punti : Programma Verdi elezioni europee 2019: tutti i punti Mancano poco più di due settimane alla tornata elettorale più importante dell’anno. Le elezioni che ridisegneranno la composizione del Parlamento europeo possono marcare un punto d’inflessione e, consci della gran rilevanza dell’appuntamento, tutte le forze politiche in gioco concentrano i propri sforzi nel rush di campagna. Qui, vi parliamo del Programma dei Verdi, ...

Sondaggi Elezioni europee - Lega sempre primo partito : M5s in rimonta - cala il Pd : Gli ultimi Sondaggi confermano il primato della Lega in vista del voto delle elezioni europee: il partito di Matteo Salvini rimane saldamente in testa nelle intenzioni di voto, staccando il Movimento 5 Stelle (in recupero) e il Pd (in leggero calo). Crescono, ma di poco, anche Forza Italia e Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 - la guida al voto : tutto quello che c'è da sapere : Le ultime notizie sulle Elezioni europee 2019, le più importanti per l'Unione europea dalla sua fondazione e le prime dopo...

Elezioni europee : offerte Trenitalia e Italo per gli elettori - sconti fino al 70% : In data 26 maggio 2019 si svolgeranno le Elezioni europee. I cittadini saranno chiamati alle urne per rinnovare i deputati italiani del Parlamento UE. Oltre alle consultazioni per la scelta dei 76 europarlamentari, si eleggerà il sindaco in oltre 3.800 comuni italiani nella stessa giornata. In occasione della tornata elettorale, Trenitalia e Italo hanno proposto agevolazioni per chi andrà a votare. Si potrà usufruire di sconti fino al 70% per ...

Elezioni europee - il sondaggio. La Lega sfonda al Centro - Pd-M5S alla pari : È importante sottolineare, però, che ad oggi ci sono ancora 9 milioni di indecisi che intendono recarsi alle urne, ma che non hanno scelto per quale forza politica votare. Anche se è probabile che ...

Elezioni europee 2019 : stop sondaggi elettorali - la delibera Agcom : Elezioni europee 2019: stop sondaggi elettorali, la delibera Agcom Mancano ancora pochi giorni e la diffusione dei sondaggi elettorali in vista delle prossime Elezioni europee sarà bloccata. Come stabilito dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 28 del 2000, nei 15 giorni che precedono la consultazione elettorale, vige il divieto di diffusione dei sondaggi demoscopici sull’esito del voto e sugli orientamenti politici e di voto degli ...

Elezioni europee - l'autotrasporto chiede ai candidati di assumersi impegni precisi : ... la maggiore realtà della rappresentanza del mondo dei servizi, del trasporto e della logistica, si attende da chi rappresenterà in Europa nella prossima legislatura il nostro Paese e, allo stesso ...

I programmi dei partiti italiani per le Elezioni europee 2019 : Ci sono quasi tutti, da quello del PD a quelli di Forza Italia, dei Verdi Europei e di +Europa: quello della Lega, invece, non si trova da nessuna parte

Elezioni europee 2019 Spagna : Puigdemont verso la candidatura : Elezioni europee 2019 Spagna: Puigdemont verso la candidatura Colpo di scena in Spagna a poche settimane dalle Elezioni europee. L’ex presidente della Generalitat della Catalogna, Carles Puigdemont, potrà presentarsi come candidato alla prossima tornata elettorale. Lo ha deciso così la corte suprema – con sede a Madrid – ribaltando la prima decisione del consiglio elettorale. Ricordiamo che attualmente Puigdemont – ...

Il programma della Sinistra per le Elezioni europee 2019 : Vogliamo: la piena parità di accesso, diritti, mansioni, retribuzioni nel mondo del lavoro, in un Europa che vede le donne guadagnare il 16% meno degli uomini, l'equivalente di 2 mesi di lavoro l'...