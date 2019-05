Elezioni Europee 2019 | il video del Milanese Imbruttito - Sky TG24

Elezioni Europee - al voto 3 giovani italiani su 4 : per la "self made generation" l'Europa è risorsa : Né bamboccioni né fannulloni, ecco le aspettative dei giovani italiani rispetto al voto del prossimo 26 maggio. Tutti i dati...

Elezioni Europee : quindici giorni per convincere gli elettori : Scende l'attenzione dell'opinione pubblica sull'immigrazione, cresce su economia e occupazione - mappa interattiva

“Europee il 26 maggio? F*** - lo fanno apposta”. Il Milanese Imbruttito sponsor ironico delle Elezioni : “Taaac” : “elezioni europee nel weekendino? Ma lo fanno apposta”. Germano Lanzoni, uno dei volti noti del Milanese Imbruttito, è il protagonista di uno spot contro l’astensionismo e a favore del voto per il rinnovo del Parlamento europeo. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell’Ufficio d’informazione in Italia del Parlamento europeo. L'articolo “Europee il 26 maggio? F***, lo fanno apposta”. Il ...

Elezioni Europee 2019 : regolamento in Italia e requisiti candidati M5S : Elezioni europee 2019: regolamento in Italia e requisiti candidati M5S Essendo ormai vicini alla data fissata in Italia per le Elezioni europee, appare interessante capire meglio come funziona il regolamento delle Elezioni europee 2019 nel nostro paese, con particolare riferimento ai requisiti dei candidati del Movimento 5 Stelle. Vediamo di seguito di fare un po’ di chiarezza su come funziona la procedura. Elezioni europee: quali ...

Le Elezioni Europee e il futuro dell’Italia : ne discutono i direttori dei principali quotidiani - La diretta : Al Salone del Libro l’incontro con il direttore del Corriere Luciano Fontana, Carlo Verdelli, Fabio Tamburini, Maurizio Molinari e Virman Cusenza

Ultimi sondaggi elettorali - Elezioni Europee 2019 : chi vincerà - i dati finali : Ultimi sondaggi elettorali, elezioni europee 2019: chi vincerà, i dati finali Dalla mezzanotte di oggi – venerdì 10 maggio 2019 – scatta il divieto di pubblicare sondaggi in vista del voto per l’Europarlamento; ecco cosa dicono le ultime rilevazioni degli istituti quando mancano giusto due settimane alle prossime elezioni europee. Ultimi sondaggi elettorali: Lega in calo ma sempre in testa Secondo praticamente tutti i ...

Elezioni Europee - sovranisti primi in Italia ma non al Parlamento Ue : Anche negli ultimi sondaggi le forze sovraniste vincitrici in Italia ma non a Strasburgo: dal 27 maggio dovranno decidere la linea da tenere con Bruxelles, a partire dai conti. Lega al 33,8%, M5S al 22,7 tallonato dal Pd...

Elezioni Europee - gli italiani se ne fregano (o quasi) : Più di 6 italiani su 10 non conoscono i candidati nella propria circoscrizione. E c'è un numero altissimo di potenziali...

Elezioni Europee - la candidata Maria Gabriella Branca - La Sinistra - e il lavoro : "Necessario modificare l'orario e garantire un salario ... : Una politica del lavoro che deve essere riformata e riteniamo fondamentale la nostra battaglia, devono essere modificati i trattati, un'Europa che ha come riferimento il liberismo non può ovviamente ...

Elezioni Europee 26 maggio - date chiusura scuole : quali sono i permessi concessi ai docenti? : Domenica 26 maggio, come noto, si voterà per le Elezioni europee e molti istituti scolastici diventeranno sedi di seggio elettorale. Nella stessa giornata si terranno anche le Elezioni amministrativi nelle regioni a statuto ordinario (l’eventuale ballottaggio è previsto per domenica 9 giugno). Le Elezioni si svolgeranno nella sola giornata di domenica 26 maggio, con i seggi che apriranno alle ore 7 per chiudersi alle ore 23. Elezioni ...

Elezioni Europee - Nicola Zingaretti : "Il Pd andrà oltre il 20%" - : Il segretario del Pd si dice sicuro che il prossimo 26 maggio la lista unica arriverà al 20%. E sul futuro del Governo: " Se cade, subito al voto"

Elezioni Europee 2019 : 70% dei neomaggiorenni alle urne - il sondaggio : Elezioni europee 2019: 70% dei neomaggiorenni alle urne, il sondaggio Le Elezioni europee sono dietro l’angolo e si pubblicano gli ultimi sondaggi prima del blackout. Per ora, sembra che la Lega confermerà il trend positivo dell’ultimo anno – che ha visto il carroccio assestarsi come prima forza politica in Italia – e che M5S e PD si sfidano per la seconda posizione. Skuola.net (portale molto conosciuto tra i ...

Programma Verdi Elezioni Europee 2019 : tutti i punti : Programma Verdi elezioni europee 2019: tutti i punti Mancano poco più di due settimane alla tornata elettorale più importante dell’anno. Le elezioni che ridisegneranno la composizione del Parlamento europeo possono marcare un punto d’inflessione e, consci della gran rilevanza dell’appuntamento, tutte le forze politiche in gioco concentrano i propri sforzi nel rush di campagna. Qui, vi parliamo del Programma dei Verdi, ...