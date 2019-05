Elena Santarelli | Mio figlio Giacomo ha vinto la sua battaglia contro il

Elena Santarelli da urlo su Instagram : Bernardo Corradi è stato un discreto attaccante che in carriera ha segnato 118 reti con le maglie dei vari club nel quale ha giocato. Il marito di Elena Santarelli ha anche disputato tredici partite ...

Italia Si - Elena Santarelli spiazza Lorena Bianchetti : “Abbiamo il marito in comune” : Elena Santarelli e la gaffe con Lorena Bianchetti a Italia Si: “Io e te abbiamo il marito in comune” Elena Santarelli protagonista di un divertentissimo siparietto nella trasmissione Italia Si, condotta da Marco Liorni, in cui partecipa come “consigliera”. Nella puntata speciale di oggi che ha ospitato un intero casta di vip, è intervenuto anche il […] L'articolo Italia Si, Elena Santarelli spiazza Lorena ...

Elena Santarelli riceve in diretta un regalo speciale per il figlio Giacomo : un’opera d’arte : Italia Si, Elena Santarelli riceve a sorpresa un regalo speciale per il figlio Giacomo: “A una mamma magica” Durante l’ultima puntata di Italia Si è successo qualcosa di molto bello e particolare ad Elena Santarelli. La consigliera della trasmissione di Marco Liorni nella puntata speciale “Italia Si! Podio e poi” ha rincontrato il pittore Mark […] L'articolo Elena Santarelli riceve in diretta un regalo ...

Elena Santarelli : Mi accusano di essere una cattiva madre solo perché lavoro e mi trucco : "Mi criticano come mamma perché mi trucco e lavoro": a parlare è Elena Santarelli, showgirl e mamma, oggetto dell'attenzione degli haters che la accusano di non essere una buona madre per Giacomo, il figlio (10 anni il prossimo luglio) affetto da un tumore cerebrale. Dinanzi alle critiche, la Santarelli non ha reagito col silenzio, ma ha voluto condividere una storia Instagram in cui replicava alle accuse.Alcuni follower, infatti, l'hanno ...

Fedez - libro per bambini per progetto benefico. Il ringraziamento di Elena Santarelli : Il cantante Fedez, al secolo Federico Lucia, ha annunciato nelle ultime ore che è stato coinvolto nella realizzazione di un libro per bambini i cui proventi andranno a un progetto benefico.L'ente che godrà di questi proventi sarà progetto Heal, onlus che si occupa della ricerca sulle malattie neurologiche infantili. Capofila di questa associazione è Elena Santarelli, che da anni è al fianco di suo figlio, colpito da un tumore al ...

Elena Santarelli a Italia Si parla dei figli e ringrazia la madre : le parole : Italia Si, Elena Santarelli parla dei figli e manda un messaggio alla madre: “È Grazie a lei che sono qui” Elena Santarelli nella trasmissione ItaliaSi!, dove partecipa come “consigliera”, ha ringraziato pubblicamente sua madre. Una dedica a sorpresa e non preparata da parte di Elena che ha spiegato come la presenza della mamma sia fondamentale […] L'articolo Elena Santarelli a Italia Si parla dei figli e ringrazia ...

Elena Santarelli e il selfie col Papa dal passato : ‘Non mi sono mai sentita sola’ : “Mi chiedono se ho perso la fede… La risposta è no“: così Elena Santarelli ha scritto su Instagram venerdì 29 marzo. L’ex ereditiera ha condiviso una vecchia foto con lei e il figlio Giacomo in compagnia di Papa Francesco, prima che lui si ammalasse di cancro (con cui continua molto coraggiosamente la sua battaglia). La showgirl, moglie dell’ex calciatore di Lazio e ChievoVerona Bernardo Corradi, che ha anche un ...