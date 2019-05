Ecco il decreto sicurezza-bis | 5000 euro di sanzione per ogni migrante trasportato per

Scuola - aggiornamento GaE : perché occorre impugnare il Decreto - Ecco le parole dell’avvocato Miceli : In un post pubblicato su Facebook, l’avvocato Walter Miceli ha spiegato il perché sia importante impugnare con un nuovo ricorso il recente Decreto Ministeriale riguardante l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, visto che ‘contiene autonomi punti lesivi della posizione dei ricorrenti ivi inseriti con riserva in quanto prevede che i diplomati magistrale che saranno destinatari di sentenze di merito sfavorevoli non ...

Scuola - aggiornamento GaE : perché occorre impugnare il Decreto - Ecco le parole dell’avvocato Miceli : In un post pubblicato su Facebook, l’avvocato Walter Miceli ha spiegato il perché sia importante impugnare con un nuovo ricorso il recente Decreto Ministeriale riguardante l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, visto che ‘contiene autonomi punti lesivi della posizione dei ricorrenti ivi inseriti con riserva in quanto prevede che i diplomati magistrale che saranno destinatari di sentenze di merito sfavorevoli non ...

Ecco il testo del decreto Crescita pubblicato nella Gazzetta del 30 aprile : 37 - Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia Art. 38 - Debiti enti locali Art. 39 - Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 Art. 40 ...

Risparmiatori - Alitalia - imprese : Ecco il testo del decreto crescita : Dalle norme sui Risparmiatori a quelle su Alitalia al pacchetto pro imprese: è pronto il decreto crescita bollinato dalla Ragioneria e in attesa della firma del capo dello Stato....

"Salva Roma" : Ecco cosa prevede il decreto e come tutti ci guadagnerebbero : Il passaggio dei debiti di Roma allo Stato sembra un aiuto alla Raggi ma in realtà è un modo per far risparmiare tutti i contribuenti

Salva Roma : Ecco cosa prevede il decreto e come tutti ci guadagnerebbero : Il passaggio dei debiti di Roma allo Stato sembra un aiuto alla Raggi ma in realtà è un modo per far risparmiare tutti i contribuenti

Ecco il decreto "svuotato" Poca crescita e tanto caos : Il decreto crescita è entrato ieri sera in Consiglio dei ministri senza la contestata (dalla Lega) norma "salva Roma". Restano, però, le altre norme. Il dl è un pot-pourri che, insieme allo Sblocca cantieri, dovrebbe produrre un modesto incremento aggiuntivo del Pil dello 0,1% quest'anno. Da Alitalia fino all'alleggerimento della pressione fiscale sulle imprese agli investimenti nel Mezzogiorno c'è di tutto e di più ma manca un disegno omogeneo ...

Sanità - super commissariamento per la Calabria : Ecco il decreto [FOTO] : ecco lo il decreto Legge varato oggi dll’unanimità dal Consiglio dei Ministri recante ‘Misure emergenziali per il Servizio Sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria’. ART. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Capo reca disposizioni speciali per la Regione Calabriainerenti al raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi ...

Decreto flussi 2019 : Ecco il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale : Decreto flussi 2019: ecco il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale Le esigenze del mercato del lavoro sembra abbiano avuto la meglio sul generale indirizzo politico del governo in tema di immigrazione. Del resto, era già da diverso tempo che si attendeva l’emanazione del Decreto flussi per il 2019, soprattutto per le esigenze nel settore dell’agricoltura e del turismo. Finalmente in questi giorni il testo definitivo è stato ...

Decreto Crescita : Ecco la bozza del testo approvato dal Consiglio dei Ministri : ... norme in materia di cartolarizzazioni, agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, la definizione ...

Ecobonus - sbloccato il decreto : Ecco cosa prevede e come richiederlo : come annunciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, Mise, e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Mit,, l' Ecobonus 2019 sta per diventare operativo: il decreto è stato registrato ...

Decreto crescita 2019 : Ecco cosa prevede | Sky TG24 | : Il provvedimento mira al rilancio delle imprese e degli investimenti: rivista la mini Ires, meno tasse per i "cervelli in fuga" e rottamazione delle cartelle relative a multe e a tributi locali

Ospedali da incubo - Ecco il decreto sanità sulla Calabria. Siclari : 'è un provvedimento vuoto ed inconsistente' : Dopo questa ennesima vergogna politica, adesso sono ancora più determinato di prima a fare la battaglia per la salute dei calabresi', ha concluso il senatore azzurro. Ospedali da incubo, pronto il ...

Erogazioni liberali tramite credito telefonico : Ecco il decreto : ... eBook, Associazioni Sportive Dilettantistiche come difendersi Incentivi Impresa sociale, eBook 2017, 100 quesiti in materia di sport dilettantistico, eBook, Fonte: Fisco e Tasse 1 FILE ALLEGATO ...