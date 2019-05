Ecco Armando Del Re | l' uomo che ha sparato a Noemi - il video

Ecco chi è Armando Siri e perché conta così tanto per Salvini : Non appena il nome di Armando Siri è venuto fuori Matteo Salvini ha cominciato a difenderlo a spada tratta, mettendosi contro prima il Movimento e poi lo stesso Premier Conte. Un atteggiamento del genere rende quindi necessario un approfondimento su quelli che sono i rapporti che legano il sottosegretario Armando Siri a Matteo Salvini. Partiamo dall’inizio: Chi è Armando Siri? Il Sottosegretario leghista, non è della Lega o almeno non lo ...