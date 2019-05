È nata Jedy Vales | la prima pornostar virtuale di YouPorn

ilgiornale

(Di venerdì 10 maggio 2019) Alessandro Zoppoha annunciato la nascita di un’attrice a luci rosse e influencer digitale, che al primo milione di follower sui social sarà protagonista di un video esplicitoè uno dei siti web più visitati del mondo e per incrementare ulteriormente il numero di visualizzazioni ha lanciato lae brand ambassador. Si chiamaed è stata creata dal portale di video sharing a luci rosse con tanto di account Instagram ufficiale. L’ologramma è stato costruito dall’azienda Camasutra VR, specializzata in CGI e Intelligenza Artificiale, e ha postato una delle sue prime foto in compagnia di Mia Malkova, una delle star più amate dai fan del genere. Grazie alle evoluzioni del VR (virtual reality) e alla tecniche di motion capture, webGL e fotogrammetria,sarà lainfluencerper adulti. Inoltre, al primo milione di ...