È morta Afrodite | la tartaruga che trainava rifiuti impigliati alle sue pinne

(Di venerdì 10 maggio 2019) Emanuela Carucci Le era stato amputato un arto il 28 marzo scorso e si cercava di salvare l'altro. Era stata trovata a largo di Reggio Calabria Era diventata il simbolo dell'inquinamento dei mari. Non ce l'ha fatta, un esemplare di caretta caretta che il 21 marzo scorso era stata ritrovata con metri di lenza e il cerchione di una bicianteriori. L'animale era stato trovato e segnalato dalla Guardia Costiera di Reggio Calabria. A notarlo un diportista.ggiava in evidente difficoltà. È stata recuperata e portata d'urgenza al centro recupero tartarughe marine di Brancaleone, in Calabria. Un vero e proprio ospedale per tartarughe marine che soccorre, cura e rilascia in mare tutti gli esemplari trovati in difficoltà nei mari calabresi e sullo Stretto di Messina. Sono proprio i volontari del centro calabrese che hanno chiamato...

dimareediterra : RT @tartaloveit: Si chiamava #Afrodite e purtroppo non ce l'ha fatta. Killer sono stati i #rifiuti ???? - _Afrodite_A : Il DDL Pillon produrrebbe moltissimi casi come questo. La giustizia è morta #noddlpillon #PillonPauraEh… - Krono65 : Afrodite non ce l’ha fatta: morta la tartaruga imprigionata tra i rifiuti -