Due persone sospettate di essere spie russe sono state condannate per il tentato colpo di

Storia di Valerio il rompiscatole - 17enne down che ha salvato Due persone : ... tre eroi senza mantello che ignorando la solenne sentenza pronunciata quel giorno dalla scienza umana hanno deciso che il fiore invece sarebbe fiorito. E come se nulla fosse, Valerio ha iniziato a ...

Botricello - dispersione di cloro in lavanderia - intossicate Due persone : Botricello, CATANZARO, " Due persone sono rimaste intossicate in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Botricello, nel Catanzarese. Il fatto è accaduto in una lavanderia dove, per cause in ...

Oxfam : Due miliardi di persone non hanno accesso ai farmaci. Solo nel 2017 sono morti tre milioni di bambini : Nel 2017, più di tre milioni di bambini sono morti perché non avevano accesso a vaccini e farmaci di base. È questa la misura del costo, spesso insostenibile, delle cure mediche. Al mondo, sono circa due miliardi le persone che non possono permettersi neanche quelle essenziali. Una disuguaglianza che colpisce soprattutto i paesi più poveri, ma che impatta anche in Italia, dove il costo dei farmaci rappresenta il 20% della spesa sanitaria ...

Sorpresi a mangiare alimenti rubati : Due persone in manette : Roma – Avevano destato sospetti fin dal loro ingresso all’interno di un famoso punto vendita dedicato alla ristorazione ed alla vendita di generi alimentari, dove erano stati visti aggirarsi a lungo con fare sospetto. Proprio questo loro atteggiamento aveva indotto il personale di vigilanza a seguirne le mosse, avendo cosi’ modo di notare i due che prelevavano diversi alimenti di pregio nonche’ bottiglie di birra e vino, ...

Microcar si ribalta dopo essere uscita di strada : Due persone ferite - una è grave : Ha perso il controllo della Microcar, tagliando la corsia, prima di finire fuori strada, ribaltandosi in un campo agricolo. E' quanto successo poco fa, venerdì 3 maggio 2019, lungo la strada ...

GE : Due persone ritrovate morte al loro domicilio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Incidente a Tronzano : Due persone in codice rosso : Incidente a Tronzano questa sera, mercoledì 1 maggio, poco dopo le ore 19. A quanto si apprende, un uomo e una donna sono stati trasportati in codice rosso, il più grave nella scala delle emergenze, ...

Rovinoso incidente con la moto : Due persone in codice rosso : Grave incidente, nel tardo pomeriggio di mercoledì primo maggio. Due persone, che viaggiavano a bordo di una moto, sono state trasportate in ospedale in codice rosso per le conseguenze di un incidente ...

TIM Party mette in palio l’invito per Due persone ad Amici di Maria De Filippi : TIM ha avviato un nuovo concorso denominato “Tim Party ti porta alla trasmissione di Amici”, attraverso il quale è possibile vincere la partecipazione come pubblico a una puntata del programma. Il premio in palio consiste in un invito per due persone (vincitore e accompagnatore) a una puntata del programma televisivo “Amici di Maria De Filippi – Serale” presso gli Studi Elios di Via Tiburtina 1361 a Roma. L'articolo TIM Party mette in palio ...

Emiliano Sala - le foto del corpo condivise sui social : arrestate Due persone : Il 28 aprile un nuovo episodio si è aggiunto alla tragica vicenda che ha colpito Emiliano Sala . Sono state condivise in rete foto del corpo, scattate nella camera mortuaria, del calciatore scomparso ...

Serata movimentata a Tarcento - Due persone in ospedale : Brutta Serata a Tarcento . Un uomo di 34 anni è stato aggredito nella frazione di Segnacco , pare dopo una lite scoppiata vicino a un bar, con un compaesano. Dolorante e rimasto solo, l'uomo ha ...

Duemila persone in centro per celebrare la Resistenza : Duemila persone in corteo per celebrare la Resistenza. La tradizionale manifestazione è partita ieri sera, mercoledì 24 aprile, da piazza Arbarello, per concludersi in piazza Castello. Presenti i ...

Libia - assalto armato al centro di detenzione dei migranti : “Esercito di Haftar ha sparato alle persone - Due morti” : Almeno due migranti sono rimasti uccisi e almeno altri 19 feriti in un attacco di uomini armati a un centro di detenzione a Qasr Ben Ghashir, sobborgo a sud di Tripoli dove sono in corso combattimenti fra le forze tripoline e quelle del generale Khalifa Haftar. Lo scrive il Times of Malta, che cita l’Unhcr, secondo cui il centro ospitava 980 migranti. Non è chiaro perché il centro, in particolare, sia stato preso di mira e da chi, ma i ...

Francia - arrestato l’uomo che aveva preso in ostaggio Due persone in casa a Lourdes : È stato arrestato l’uomo che si era barricato con «due o tre ostaggi» in un appartamento in Rue Mozart a Lourders, in Francia. Lo ha riferito una fonte di polizia secondo cui «uno degli ostaggi è rimasto ferito»....