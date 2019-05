Spari a Napoli - Due arrestiPreso l'uomo che ha ferito Noemi : E' stato catturato il presunto responsabile dell'agguato avvenuto venerdì scorso a Napoli nel quale è stata ferita la piccola Noemi. In manette anche il fratello che gli ha dato protezione Segui su affaritaliani.it

Due arresti a Napoli per il ferimento della bambina : Svolta nelle indagini per il ferimento di N.S., la bimba di 4 anni colpita a Napoli d a un pallottola vagante durante la sparatoria in piazza Nazionale venerdì scorso nella quale è stato ferito anche il pregiudicato Salvatore Nurcaro, 33 anni, bersaglio del raid. Preso il sicario che ha sparato e un suo complice.

Spari a Napoli - Due arrestiPreso l'uomo che ha ferito Noemi : E' stato catturato il presunto responsabile dell'agguato avvenuto venerdì scorso a Napoli nel quale è stata ferita la piccola Noemi. In manette anche l'uomo che gli ha dato protezione Segui su affaritaliani.it

Entrano in scuola per tentare furto : Due arresti : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, diretto da Giuseppe Sangiovanni, hanno tratto in arresto due cittadini italiani, di 51 e 31 anni, per il reato di tentato furto aggravato. Nello specifico, gli agenti venivano inviati presso la scuola elementare Massimo Troisi, a Roma, in quanto venivano segnalate due persone all’interno dell’istituto scolastico. Con la collaborazione del richiedente, che li aveva ...

Assisi - controlli contro i furti : Due arresti in flagranza : Assisi - Continuano serrati i controlli effettuati dai militari della Compagnia di Assisi, con la precipua finalità di prevenire i reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti! L'attività ...

Tangenti in Lombardia - 43 arresti : ci sono anche Due esponenti di Forza Italia : Ci sono anche gli esponenti di Forza Italia Pietro Tatarella e Fabio Altitonante, rispettivamente candidato alle prossime europee e consigliere regionale in Lombardia, tra le persone destinatarie delle 43 misure cautelari scattate stamattina 7 maggio nell'inchiesta lombarda che vede protagonista due

Blitz antimafia : 43 arresti nel NordCoinvolti Due big di Forza Italia : Tra gli arrestati il consigliere comunale Pietro Tatarella, candidato FI alle Europee, e il sottosegretario forzista della Regione Fabio Altitonante. Richiesta di arresto per il deputato azzurro Diego Sozzari. Il «ras» varesino di FI, Gioacchino Caianiello, accusato di «istigazione alla corruzione» del governatore leghista Attilio Fontana Segui su affarItaliani.it

Sequestro di persona - minacce e detenzione di droga : tre arresti - Due sono minori : MESAGNE - Hanno minacciato di morte un loro 'cliente' perché pretendevano un ulteriore pagamento dello stupefacente cedutogli nel gennaio 2018, nonostante fosse già stato pagato con gli interessi. Per ...

Permessi di soggiorno irregolari - arresti a Cagliari : coinvolti anche Due componenti della commissione rifugiati : L'organizzazione era composta di cittadini del Bangladesh e da italiani: i due segretari sono dipendenti del ministero dell'Interno

Rientrano dopo espulsione - Due arresti : CAGLIARI, 4 MAG - Due persone di nazionalità algerina sono state arrestate e un connazionale denunciato per essere rientrati in Italia nonostante fosse stato consegnato loro un decreto di espulsione. ...

''Ndrangheta connection' - Due arresti : REGGIO CALABRIA, 2 MAG - La Squadra mobile di Reggio Calabria e la Bka, la Polizia federale tedesca, hanno arrestato due presunti trafficanti di droga, Bruno Catanzaro, di 44 anni, ed Antonio Strangio,...

Emiliano Sala - foto del corpo diffuse sui social : Due arresti : Emiliano Sala, muore il padre stroncato da un infarto Argentina, amico di Emiliano Sala muore in un incidente stradale Emiliano Sala, sui social il cordoglio del mondo dello sport

Emiliano Sala - Due arresti per la diffusione delle foto del corpo del calciatore [DETTAGLI] : La polizia britannica ha arrestato due persone con l’accusa di aver diffuso le foto del corpo di Emiliano Sala, vittima di un incidente aereo il 21 gennaio scorso. Si tratta di una donna di 48 anni e un uomo di 62 del Witshire, sudovest dell’Inghilterra, che poi hanno ottenuto la libertà condizionale, con l’accusa di accesso non autorizzato a materiale informatico e comunicazioni malevole. Le foto pubblicate in rete erano ...

Stupro di gruppo a Viterbo : Due arrestiSono di CasaPound - uno è un consigliere : La violenza sarebbe avvenuta in un pub considerato un punto di ritrovo dei giovani. Vittima una 36enne fatta ubriacare. In carcere Francesco Chiricozzi, consigliere comunale a Vallerano.