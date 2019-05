Domenica In | colpo commovente di Mara Venier | Grande festa per i 40 anni | chi

Domenica Live - colpo di scena da Barbara D'Urso : Guendalina Tavassi torna al Grande Fratello. E Imparato... : colpo di scena da Barbara D'Urso a Domenica Live: Guendalina Tavassi torna al Grande Fratello. La soubrette entrerà nella quarta puntata della sedicesima edizione, in onda su Canale 5 lunedì 29 aprile per un confronto con Cristian Imparato. È stata proprio la Tavassi a chiedere alla produzione di po

Domenica Live - Ambra Lombardo e Chicco Nalli : colpo di scena al Grande Fratello : 'Da quando sono uscita...' : 'Penso spesso a Kikò. Non sono innamorata persa di lui ma', rivela Ambra Lombardo ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, su Canale 5 , 'dal giorno in cui sono uscita non riesco a dimenticarlo. Lo ...

Domenica Live - Ambra Lombardo e Chicco Nalli : colpo di scena al Grande Fratello : "Da quando sono uscita..." : "Penso spesso a Kikò. Non sono innamorata persa di lui ma", rivela Ambra Lombardo ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, su Canale 5, "dal giorno in cui sono uscita non riesco a dimenticarlo. Lo penso spesso". Insomma, un vero e proprio colpo di scena al Grande Fratello. Ambra, l'ultima eliminata

Meteo - il colpo di coda dell’inverno flagella la Domenica delle Palme sull’Italia : furiosa grandinata imbianca Roma [FOTO e VIDEO] : Meteo – Forte maltempo su gran parte d’Italia in questa Domenica delle Palme condizionata dal colpo di coda dell’inverno: le temperature sono crollate su valori tipicamente invernali e la neve è caduta fino a bassa quota tra Lombardia, Liguria, Emilia e Toscana. Al Centro/Sud, i temporali hanno provocato forti grandinate: la più intensa ha colpito nel pomeriggio la zona Sud di Roma e il suo litorale, paralizzando ...

Meteo - colpo di coda dell’Inverno sul weekend della Domenica delle Palme : tornado a Roma e nel Salento - freddo e grandinate [FOTO] : Meteo – Italia colpita dal colpo di coda dell’Inverno nel weekend della Domenica delle Palme: già nella giornata di Sabato si sono verificati numerosi fenomeni estremi con forti piogge, grandinate, temporali e persino due tornado, uno a Marina di Mancaversa nel Salento, e un altro a Roma (vedi foto scorrendo la gallery in alto a corredo dell’articolo). Proprio Roma è stata colpita dal maltempo nel giorno della Formula E e di ...

Paolo Brosio a Domenica Live - la mamma non partecipa al collegamento : 'Come sta? Non mi fate prendere un colpo' : Piccolo spavento per i n diretta a . L'ex naufrago dell' Isola dei Famosi 2019 era ospite in studio per rispondere alle domande e si aspettava di vedere la mamma in collegamento da casa sua. L'inviata ...