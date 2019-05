Dieta dell’insalata | perdi 5 chili in un mese Come funziona

dilei

(Di venerdì 10 maggio 2019) Perdere 5in unsenza rinunciare al gusto è possibile grazie alladell’insalata. Soprattutto d’estate, quando fa troppo caldo per mettersi ai fornelli, l’insalata è l’alimento perfetto per tornare in forma senza sforzi, ma soprattutto privazioni. Questo regime dimagrante infatti consente di “giocare” con le verdure, mixandole e realizzando sempre piatti diversi. Il rischio di annoiarsi, dunque, è pari a zero,quello di cadere in tentazione, perché l’insalata possiede un alto potere saziante e vi impedirà di provare il tanto fastidioso “buco nello stomaco”, che spesso manda all’aria la. Unpoi è il tempo giusto per dimagrire in modo naturale, evitando danni all’organismo, eliminando iin eccesso, senza paura dell’odiato effetto yo-yo. Non solo: ladell’insalata è ...