Di Maio | Spero De Girolamo a Linea Verde una balla

Di Maio : "Siri? Spero non si arrivi al voto in Cdm" (VIDEO) : Luigi Di Maio ospite della puntata di oggi di 1/2h in più su Rai 3. Il vicepresidente del Consiglio ha risposto alle domande di Lucia Annunziata, che lo ha incalzato per prima cosa su uno dei casi più caldi per la maggioranza di governo, le dimissioni di Armando Siri. Il sottosegretario leghista, nonostante la richiesta di fare un passo indietro da parte del premier Giuseppe Conte, prende ancora tempo e il rischio è che la maggioranza vada a ...

Chieste le dimissioni di Siri da Giuseppe Conte - Di Maio : “Contento - spero che per Salvini sia superato il caso” : Sembra esserci una svolta nella questione Siri, il premier Conte ha deciso, Luigi Di Maio Contento Dopo la decisione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che vuole le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, interviene anche il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio: “Non esulto, non è una vittoria, sono Contento perché … Continue reading Chieste le dimissioni di Siri da Giuseppe Conte, ...

Otto e mezzo - Di Maio raggiunto dalla notizia di Conte e Siri : 'Spero che non si voti'. L'ombra della crisi : Di fatto, anche se è lo stesso Conte a scongiurare i grillini di non prenderla così, è una vittoria politica per il Movimento 5 Stelle , che da settimane invoca le dimissioni di Siri. Matteo Salvini, ...

Otto e mezzo - Di Maio raggiunto dalla notizia di Conte e Siri : "Spero che non si voti". L'ombra della crisi : "Mi auguro che non ci sia un voto". Luigi Di Maio è in studio da Lilli Gruber per registrare Otto e mezzo su La7 quando apprende che Giuseppe Conte presenterà nel prossimo CdM, l'8 o 9 maggio, la revoca della deleghe del sOttosegretario leghista alle infrastrutture Armando Siri, indagato per corruzi

Di Maio : «Spero sia l'ultimo primo maggio senza salario minimo» : «Avanti come un treno», aveva detto ieri 30 aprile il leader del Movimento 5 Stelle, commentando le ultime stime sul Pil , in lieve crescita , al +0,2%. Oggi 1 maggio, durante un'intervista a RTL , ...

1 maggio - Di Maio : “Spero ultimo senza salario minimo”. Il Papa : “Disoccupazione tragedia mondiale” : Manifestazioni in tutta Italia per il primo maggio, da Torino al concertone a Roma, a piazza maggiore gremita a Bologna per la manifestazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil dove sono segnalati oltre 30mila partecipanti. Della festa del lavoro ha parlato il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio ospite di Rtl 102.5: “Spero sia l’ultimo primo maggio in cui in Italia non c’è il salario minimo orario, perché chi lavora deve ...

1 maggio - Di Maio : “Spero ultimo senza salario minimo”. A Torino cariche della polizia contro i No Tav - tensioni con il Pd : Al corteo del Primo maggio a Torino la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo passando dai portici di via Po. C’è stato qualche spintone e il movimento No Tav ha gridato “vergogna, fuori la Digos dal corteo”. Momenti di tensione ci sono stati anche con la delegazione del Partito democratico presente al corteo. I No Tav ...

1 maggio - Di Maio : “Spero sia l’ultimo senza salario minimo”. A Torino cariche della polizia contro i No Tav : Al corteo del Primo maggio a Torino la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo passando dai portici di via Po. C’è stato qualche spintone e il movimento No Tav ha gridato “vergogna, fuori la Digos dal corteo”. La manifestazione nel capoluogo torinese vede in testa Anpi, istituzioni e sindacati. Proprio alla partenza del ...

Luigi Di Maio - la disperazione del grillino che ricatta Salvini : "Spero voti sul Conflitto d'interessi" : Dal fronte grillino appare sempre più chiara l'intenzione di cercare la rissa a tutti i costi con Matteo Salvini e i leghisti. Già nell'intervista rilasciata a Repubblica, Luigi Di Maio si è lanciato in velate minacce al suo alleato, colpevole a suo dire di aver intavolato nuovi accordi con prospett

Luigi Di Maio : “Spero Tria sia stato frainteso - l’Iva non aumenterà per fare la flat tax” : Prosegue lo scontro nella maggioranza sulla questione dell'aumento dell'Iva. Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio questa mattina ha annunciato: "Spero Tria sia stato frainteso, l'Iva non aumenterà". Mentre ieri si sfogava con i suoi fedelissimi: "Siamo una squadra, se Tria punta ad aumentarle l'Iva si può dimettere".Continua a leggere

Di Maio : Iva non aumenterà - spero che Tria sia stato frainteso : Roma – “L’Iva non aumentera’, spero che Tria sia stato frainteso: c’e’ un contratto di governo, ma prima c’e’ il rispetto per gli italiani. Noi non aumentiamo l’Iva per poi magari dire che abbiamo fatto la flat tax”. Lo dice il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, a margine della riunione di Unioncamere. L'articolo Di Maio: Iva non aumenterà, spero che Tria sia stato frainteso proviene da ...

Alitalia - Di Maio ottimista : "A breve buone notizie - spero di essere l'ultimo a occuparsene" : MILANO - Nessun problema sul dossier Alitalia. Anzi, per l'ex compagnia di bandiera sono in arrivo nei prossimi giorni 'buone notizie'. Luigi Di Maio prova a rassicurare sul futuro della compagnia a ...