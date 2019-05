Destiny 2 | il nuovo raid sarà disponibile con l' arrivo della Stagione della Ricchezza

eurogamer

(Di venerdì 10 maggio 2019) Ladia partire dal 4 giugno ela settima. Assieme alla nuovaarriverà anche un, ma Bungie ha in serbo una novità per i giocatori.Come riporta VG247, i possessori del Pass Annuale saranno in grado di provare il, Crown of Sorrow. Gli sviluppatori vogliono che le squadre possano partecipare e completare ilsubito."La prima gara del mondo, per un, è l'evento competitivo. Ilè orientato per testare le abilità di una squadra in modo che apprendano velocemente i meccanismi del gioco.".Leggi altro...

