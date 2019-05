Sicurezza - Decreto bis : multa di 5.500 euro per migrante soccorso : Roma, 10 mag., askanews, - Pesanti sanzioni, per chi, nello svolgimento di operazioni di soccorso di migranti in acque internazionali, 'non rispetta gli obblighi previsti dalle Convenzioni ...

Ecco il Decreto sicurezza-bis : 5500 euro di sanzione per ogni migrante trasportato per chi salva senza rispettare le norme Sar : Salvini si attribuisce la competenza a vietare il transito delle navi ritenute pericolose e prevede che a indagare possano essere solo le Dda. Pene più pesanti per chi aggredisce le forze dell'ordine

Decreto sicurezza bis : più poteri al Viminale e multe a chi soccorre migranti 70 morti - 100 sbarchi a Lampedusa : Il testo prevede il trasferimento di poteri dal dicastero di Toninelli a quello di Salvini che potrà interdire la navigazione «qualora sussistano ragioni di ordine pubblico o sicurezza»

Dallo 'spazza clan' alle nuove assunzioni : cosa c'è nel Decreto sicurezza bis : Molte le novità nella misura composta da dodici articoli: cambia anche il codice di navigazione, con una norma che punta a...

Salvini : presto Decreto sicurezza bis : 19.38 Il ministro dell'Interno, Salvini, annuncia un 'decreto Sicurezza bis'. "Ci sarà presto un decreto Sicurezza 2", ha detto Salvini a Napoli parlando con i giornalisti prima di entrare in Prefettura dove si è recato per congraturalsi per l'arresto dei presunti responsabili del ferimento della piccola Noemi. E ha spiegato che il decreto punta a dare maggiori risorse agli uomini delle forze dell'ordine e agli uffici giudiziari. Uno degli ...

Matteo Salvini in difficoltà rilancia con il Decreto sicurezza bis : Matteo Salvini in difficoltà, rilancia con il decreto sicurezza bis. Un decreto composto da dodici articoli.Il provvedimento introduce nuove norme che chiariscono le competenze dei vari dicasteri a proposito di sbarchi, inasprisce le misure contro i trafficanti di esseri umani e le sanzioni per chi aggredisce le Forze dell’Ordine. Tra le novità, anche il potenziamento delle operazioni sotto copertura per contrastare ...

Il Decreto sicurezza mette ko il sistema dell'accoglienza : ondata di licenziamenti : Solo nella Capitale già annunciati più di 250 esuberi, ma secondo i sindacati sono migliaia i lavoratori che rischiano il...

Sicurezza - Viminale prepara Decreto “Spazza Clan”. 800 assunzioni per rapida notifica sentenze a mafiosi e trafficanti : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha pronto un decreto Sicurezza-bis, già ribattezzato norma “Spazza Clan” che prevede ottocento assunzioni straordinarie per 25 milioni di euro spalmati in due anni. Un aumento di personale che avrà l’obiettivo di notificare le sentenze alle migliaia di condannati in via definitiva che restano liberi per le lentezze della burocrazia. “Per me contano i fatti, le chiacchiere le ...

Caccia a migliaia di condannati : un'emergenza nazionale - arriva il Decreto sicurezza bis : 800 assunzioni per dare la Caccia a migliaia di condannati: solo a Napoli sono più di 12mila coloro che restano liberi per...

Salvini prepara un Decreto sicurezza bis - stretta su mafie e scafisti : Pronta la norma spazzaclan che dovrebbe consentire l’immediata esecuzione delle sentenze di condanna a mafiosi, camorristi e 'ndraghetisti mai notificate per mancanza di personale

Bologna - Tribunale smentisce il Decreto Sicurezza. Salvini pronto al ricorso - ma il ministero non è citato : Non può certo essere considerato un sindaco disobbediente Virginio Merola, PD,, che a Bologna ha applicato alla lettera la direttiva emanata dal Viminale sui richiedenti asilo. Ora però il Tribunale ...