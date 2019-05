Dazi | scatta aumento Usa su beni cinesi Pechino annuncia misure | intesa lontana Conte

Dazi Usa su import Cina : scattati gli aumenti al 25%/ Oggi nuovo incontro : Nuovi Dazi Usa sui prodotti di importazione cinesi: aumenti dal 10 al 25%. Oggi nuovi incontro fra le due delegazioni a Washington

USA-Cina - scattano i Dazi americani ma un accordo resta possibile : Come temuto e scontati dai mercati mondiali è scattato alla mezzanotte di Washington , le 6 del mattino in Italia, l'aumento dei dazi americani su 200 miliardi di dollari di beni "Made in China" : dal ...

Scattano i Dazi Usa su 200 miliardi di prodotti cinesi. Pechino : "Necessarie contromisure" : Sono scattati alla mezzanotte di Washington, le 6 del mattino in Italia, i dazi Usa su 200 miliardi di dollari di beni 'made in China', dal 10% al 25%. Ma nella capitale statunitense si continua a ...

Scattano i Dazi Usa su 200 miliardi di prodotti cinesi. Pechino : “Necessarie contromisure” : Sono scattati alla mezzanotte di Washington (le 6 del mattino in Italia) i dazi Usa su 200 miliardi di dollari di beni “made in China”, dal 10% al 25%. Ma nella capitale statunitense si continua a trattare e nelle prossime ore torneranno a vedersi le due delegazioni guidate da una parte dal responsabile Usa al commercio Robert Lighthizer e dal seg...

Usa-Cina - scattano i Dazi americani. Trump : «Accordo ancora possibile» : Aumentano le tariffe dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di export cinese: pesca, carne, alimentare, chimica, metalli, pelletteria, plastiche. Pechino è pronta a rispondere con i suoi contro-dazi, aumentando quelli già in vigore e reintroducendo le tariffe del 25% sulle auto made in Usa. A Washington tuttavia proseguono i negoziati: il vice premier cinese Liu He è all’opera per portare avanti la trattativa con il ...

Trade war - scattano i Dazi americani. Trump : «Accordo ancora possibile» : A mezzanotte e un minuto scatta l’aumento delle tariffe dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di export cinese. A Washington tuttavia proseguono i negoziati: il vice premier cinese Liu He è all’opera per portare avanti la trattativa commerciale con gli Stati Uniti, che per timori di spionaggio hanno bloccato China Mobile...

Usa - per Trump "passo indietro" della Cina su accordo fa scattare i Dazi dalle 12 : 01 di venerdì : E' confermata la "linea dura" di Trump, nonostante l'ottimismo generale delle scorse ore. Gli Stati Uniti aumenteranno i dazi nei confronti della Cina il prossimo venerdì 10 maggio: i rialzi ...

