Dazi | la Cina diserta le aste del Tesoro Usa | ecco perché Trump riapre il negoziato

Guerra commerciale - America First di Trump alza Dazi contro Cina. Escalation inevitabile? : Scaduti i termini per trovare un accordo tra gli Stati Uniti e la Cina ed evitare l'Escalation della Guerra commerciale, l'amministrazione Usa ha dato seguito alle minacce del presidente Americano e ...

Dazi Usa su import Cina : scattati gli aumenti al 25%/ Oggi nuovo incontro : Nuovi Dazi Usa sui prodotti di importazione cinesi: aumenti dal 10 al 25%. Oggi nuovi incontro fra le due delegazioni a Washington

Usa-Cina - Dazi più che raddoppiati. Le Borse scommettono su esito positivo - vola Shanghai : MILANO - Nonostante le trattative formalmente proseguano per il secondo giorno, i dazi Usa minacciati da Trump su 200 miliardi di import dalla Cina sono scattati . Le merci erano già sottoposte a ...

Dazi - segnali di disgelo Usa-Cina dopo il via ai rialzi : In serata il ministero dell'Economia ha comunicato che martedì offrirà sul mercato tra 5,25 e 6,75 miliardi di euro in Btp a 3, 7 e 30 anni in occasione dell'asta a medio e lungo termine di metà mese.

USA-Cina - scattano i Dazi americani ma un accordo resta possibile : Come temuto e scontati dai mercati mondiali è scattato alla mezzanotte di Washington , le 6 del mattino in Italia, l'aumento dei dazi americani su 200 miliardi di dollari di beni "Made in China" : dal ...

Cina - rialzo Dazi non soluzione problema : ... "certamente, la Cina crede che gli aumenti delle tariffe nell'attuale situazione non siano una soluzione al problema, ma che siano dannosi per la Cina, per gli Stati Uniti e per il mondo intero". "...

Scattati nuovi Dazi Usa e Cina annuncia contromisure : Roma, 10 mag., askanews, - Sono Scattati stanotte i nuovi dazi sui prodotti cinesi decisi dal presidente Donald Trump su beni del valore di 200 miliardi di dollari. La Cina ha immediatamente replicato ...

Dazi. C.Bianca : aventi colloqui con Cina : 05.02 I colloqui con la Cina proseguiranno nelle prossime ore:lo ha fatto sapere la Casa Bianca poco prima che scattasse l'aumento dei dazi -dal 10% al 25%- su 200 miliardi di dollari di beni 'made in China', aumento previsto alla mezzanotte di Washington, le 6 del mattino in Italia. I negoziati per tentare di raggiungere un accordo sono ripartiti a Washington, dove si trova il vicepremier cinese liu he.

Usa-Cina - scattano i Dazi americani. Trump : «Accordo ancora possibile» : Aumentano le tariffe dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di export cinese: pesca, carne, alimentare, chimica, metalli, pelletteria, plastiche. Pechino è pronta a rispondere con i suoi contro-dazi, aumentando quelli già in vigore e reintroducendo le tariffe del 25% sulle auto made in Usa. A Washington tuttavia proseguono i negoziati: il vice premier cinese Liu He è all’opera per portare avanti la trattativa con il ...

Dazi - FMI : necessario accordo tra USA e Cina : ... dell'incertezza che provocava il mancato raggiungimento di un'intesa tra le due, ne soffriva l'andamento dell'intera economia globale. Oggi, dalle parole di Gerry Rice, il Fondo torna sul tema e, ...

Guerra dei Dazi Usa-Cina : Trump minaccia l'innalzamento delle imposte per le importazioni : Con due tweet, pochi giorni fa, Donald Trump ha annunciato l’apposizione di un dazio del 25% su 325 mil. di di dollari di prodotti cinesi attualmente non tassati. Inoltre, il dazio del 10% su 200 mil.di merci passerà al 25%. Gli aumenti scatteranno alla mezzanotte di venerdì (ora di Washington). Il motivo sarebbe la rottura, sostiene Trump, da parte di Pechino del tavolo di trattativa sugli scambi commerciali tra i due Paesi. In ogni caso, ...

Dazi - Trump scalda i colloqui : "La Cina ha rotto il patto". Borse ancora in calo : MILANO - Gli investitori restano appesi all'esito del negoziato commerciale tra Stati Uniti e Cina, la cui vigilia è stata ancora una volta riscaldata dalle parole di Donald Trump, secondo il quale ...

Cina : contromisure se salgono Dazi Usa : 7.00 La Cina promette "necessarie" contromisure commerciali in risposta all'innalzamento delle tariffe doganali prospettato dagli Stati Uniti. Lo annuncia in una nota il ministero cinese del Commercio, esprimendo "profondo rammarico" per l'intenzione di Trump di esacerbare un conflitto commerciale che "non è nell'interesse dei popoli dei due Paesi né del mondo".

06 : 00 | Dazi Usa-Cina - Trump : "Pechino ha rotto l'accordo - pagherà" : 09.05.2019 - Il vicepremier cinese "sta volando" negli Stati Uniti per continuare le trattative commerciali, ma la Cina ha "rotto l'accordo" e "pagherà". Lo ha affermato il presidente Donald Trump in Florida, secondo quanto riportato dai media americani. Le trattative commerciali fra Usa e Cina sono attese riprendere nelle prossime ore e alla mezzanotte di venerdì sono previsti scattare i nuovi Dazi contro Pechino.