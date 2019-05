David Beckham nei guai patente ritirata per sei mesi

musicaetesti.myblog

(Di venerdì 10 maggio 2019)è stato sorpreso alla guida mentre parlava al cellulare e tutto questo gli è è costato una multa e il ritiro dellaper sei.Per l’ex calciatore il tribunale ha stabilito una multa da 750 sterline più altre 100 per le spese processuali (circa 983 euro totali) e il ritiro dellaper sei. Lo scorso 21 novembre,guidava il suo bolide nel traffico quando un’agente lo ha visto e fotografato mentre parlava al telefono. All’udienza l’ex calciatore si è dichiarato colpevole, sostenendo però di non riuscire a ricordare l’episodio. Si è presentato in tribunale con un abito grigio ma, nonostante il suo fascino, la sentenza non è stata clemente: oltre alla multa, il ritiro dellae l’aggiunta di sei punti nel Regno Unito, contrariamente a quanto avviene in Italia, in caso di infrazione i punti vengono ...

