Da Spagna e Sud America fino a Catania | il traffico di hashis | eroina e coca

ilgiornale

(Di venerdì 10 maggio 2019) Francesca Bernasconi La guardia di finanza ha arrestato altre 16 persone, nell'ambito dell'operazione Stop and Go Altri 16 arresti, a conclusione dell'operazione Stop and Go della guradia di finanza che, tra gennaio 2016 e maggio 2017, portò all'arresto in flagranza di 27 persone, accusate didi droga. In quell'occasione vennero sequestrati 100 chili dih, 70 di marijuana, 10 diina e 4 di. L'operazione della guardia di finanza ha permesso di smantellare due diverse compagnie che operavano con base a, ma sviluppate anche a Torino, Siena, Reggio Calabria,a varcare i confini nazionali, espandendosi ine Sud. Il primo gruppo si occupava di procurarsi quantità dih eda Torino, che veniva poi trasportava e rivenduta all'ingrosso a, per alimentare le piazze di spaccio nei quartieri Librino, San Cristoforo ...

NicolaMorra63 : 16 arresti per traffico di #droga fra Catania, Torino, Reggio Calabria e Siena grazie alla GdF. Disarticolate 2 org… - palermo24h : Catania: traffico droga da Spagna e Sud America, 16 arresti - ennatrasporti : CATANIA: TRAFFICO DROGA DA SPAGNA E SUD AMERICA, 16 ARRESTI -